"Супервторник": Байден и Трамп одержали решительные победы на праймериз

Байден потерпел свое единственное поражение на первичных выборах во вторник в Американском Самоа, где проиграл менее известному кандидату Джейсону Палмеру с 51 голосом против 40.

Результаты республиканских праймериз в Юте пока неизвестны.

Трампу нужно как минимум 1215 из 2429 делегатов республиканского съезда, чтобы обеспечить выдвижение на выборы президента в ноябре, а Байдену - как минимум 1968 из 3934 делегатов от Демократической партии.

В "супервторник" произошла битва за 854 делегатов-республиканцев и 1420 делегатов-демократов. На данный момент Трамп получил 961 голос, а Хейли - 86. Между тем Байдену уже гарантирован 1501 голос делегатов.

Хотя в окончательной победе ни Байдена, ни Трампа сомнений фактически нет, битва не закончится "супервторником", и соперники обеих конкурирующих партий теоретически могут достичь этой границы 12 или 19 марта.

Однако, несмотря на это, праймериз продолжатся до начала июня.

Съезд Республиканской партии состоится в июле, а Демократической - в августе.

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