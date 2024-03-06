"Супервторник": Байден и Трамп одержали решительные победы на праймериз

Президент США Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп одержали победу на праймериз своих партий в так называемый "супервторник" -день, когда на предварительных выборах кандидатов в президенты от двух ведущих партий голосуют республиканцы и демократы в 15 штатах и на одной островной территории.
В "супервторник" праймериз республиканцев прошли в 15 штатах, а праймериз демократов в 16 штатах и территориях.
Двухпартийные праймериз прошли в Алабаме, Арканзасе, Юте, Калифорнии, Колорадо, Мэне, Массачусетсе, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе, Вермонте и Вирджинии.
На Аляске прошли только республиканские праймериз, а борьба за голоса делегатов от Демократической партии шла в Американском Самоа. Голосование по почте на праймериз Демократической партии в Айове также завершилось во вторник.
И Байден, и Трамп выиграли праймериз в Калифорнии, Техасе, Алабаме, Колорадо, Мэне, Оклахоме, Вирджинии, Северной Каролине, Теннесси, Арканзасе, Миннесоте и Массачусетсе. Байден также выиграл праймериз Демократической партии в Вермонте, Айове и Юте, а Трамп победил на Аляске.
Единственная оставшаяся значимая соперница Трампа Никки Хейли одержала неожиданную победу в Вермонте. Однако Трамп опередил ее в других штатах, которые могли бы отдать предпочтение Хейли - Вирджинии и Мэне, где есть большое количество умеренных избирателей-республиканцев.
Единственное первичное поражение Трампа на данный момент произошло в воскресенье в округе Колумбия, где победила Хейли, но это не имеет значения на национальном уровне с точки зрения республиканцев, поскольку никоим образом не отражает общее настроение избирателей партии.
Байден потерпел свое единственное поражение на первичных выборах во вторник в Американском Самоа, где проиграл менее известному кандидату Джейсону Палмеру с 51 голосом против 40.
Результаты республиканских праймериз в Юте пока неизвестны.
Трампу нужно как минимум 1215 из 2429 делегатов республиканского съезда, чтобы обеспечить выдвижение на выборы президента в ноябре, а Байдену - как минимум 1968 из 3934 делегатов от Демократической партии.
В "супервторник" произошла битва за 854 делегатов-республиканцев и 1420 делегатов-демократов. На данный момент Трамп получил 961 голос, а Хейли - 86. Между тем Байдену уже гарантирован 1501 голос делегатов.
Хотя в окончательной победе ни Байдена, ни Трампа сомнений фактически нет, битва не закончится "супервторником", и соперники обеих конкурирующих партий теоретически могут достичь этой границы 12 или 19 марта.
Однако, несмотря на это, праймериз продолжатся до начала июня.
Съезд Республиканской партии состоится в июле, а Демократической - в августе.
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