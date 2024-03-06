На острове под Саласпилсом обнаружен труп человека в мешке. Задержаны двое

После этого мешки выбросили с балкона, и тело в мешках несколько дней оставалось возле многоэтажного дома. Позже преступники на арендованном автомобиле отвезли останки убитого на остров Доле и оставили там. Уголовный процесс квалифицируется по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 117 и частью 2 статьи 228 Уголовного закона - за убийство, если за ним последовало осквернение трупа и за осквернение непогребенного тела, если оно совершено группой лиц по предварительному сговору.

За совершение преступления, квалифицированного по части 5 статьи 117, закон предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы или лишения свободы на срок от десяти до 20 лет и пробационный надзор на срок до трех лет с конфискацией имущества или без таковой.

За совершение преступления, квалифицированного по части второй статьи 228 Уголовного закона, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, временное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы либо штраф.

15 февраля 2024 года одному из мужчин была назначена мера пресечения - содержание под стражей, другому мужчине была назначена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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