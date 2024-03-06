На острове под Саласпилсом обнаружен труп человека в мешке. Задержаны двое

В начале февраля этого года на острове Доле в Саласпилсском крае были обнаружены мешки с останками мужчины. По подозрению в убийстве с возможным последующим надругательством над телом группой лиц по предварительному сговору задержаны двое мужчин, сообщила представитель Госполиции Гита Гжибовская.
Была получена информация, что погибшего, скорее всего, убили 1 января и сначала тело держали на балконе многоквартирного дома в рижском микрорайоне Агенскалнс. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
7 февраля 2024 года около 14:30 в Госполицию поступил вызов от очевидца на остров Доле в Саласпилсском крае, где был замечен подозрительный большой мешок.
Очевидец сообщил, что внутри может находиться мертвый человек. Прибыв на место, сотрудники полиции обнаружили тело мужчины средних лет, которое было помещено в пакеты, обмотанные скотчем.
В ходе активного досудебного расследования, а также масштабных оперативных мероприятий 14 февраля 2024 года сотрудники Госполиции по подозрению в преступлении задержали двух мужчин, 1961 и 1972 г. рожд., ранее не попадавших в поле зрения полиции.
Разъясняя обстоятельства дела, был сделан вывод, что причиной убийства стал конфликт личного характера, который возник, когда все причастные к нему распивали спиртные напитки в Пардаугаве. Полученная в ходе следствия информация показывает, что после убийства мужчины, которое, скорее всего, было совершено 1 января в квартире в Агенскалнсе, подозреваемые сложили его останки в пакеты и выставили на балкон квартиры, где тело находилось неделю.
После этого мешки выбросили с балкона, и тело в мешках несколько дней оставалось возле многоэтажного дома. Позже преступники на арендованном автомобиле отвезли останки убитого на остров Доле и оставили там. Уголовный процесс квалифицируется по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 117 и частью 2 статьи 228 Уголовного закона - за убийство, если за ним последовало осквернение трупа и за осквернение непогребенного тела, если оно совершено группой лиц по предварительному сговору.
За совершение преступления, квалифицированного по части 5 статьи 117, закон предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы или лишения свободы на срок от десяти до 20 лет и пробационный надзор на срок до трех лет с конфискацией имущества или без таковой.
За совершение преступления, квалифицированного по части второй статьи 228 Уголовного закона, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, временное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы либо штраф.
15 февраля 2024 года одному из мужчин была назначена мера пресечения - содержание под стражей, другому мужчине была назначена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
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