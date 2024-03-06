Россия сообщает об атаке дронов; пострадал военный аэродром

Telegram-канал Baza сообщает, что средства ПВО сбили дрон в нескольких километрах от аэропорта. В Минобороны России заявили, что пресечена попытка атаки объектов в Воронежской области с помощью беспилотников.

Telegram-канал "112" сообщает, что дрон также атаковал комбинат по добыче и переработке угольной руды в Железногорске Курской области. "По нашим данным, дрон попал прямо в топливный бак на территории предприятия. Сейчас пожарные пытаются потушить возгорание", - сообщает "112".

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о пожаре на складе горючего в Железногорском районе в результате атаки украинского беспилотника.

"Горит топливный бак, пострадавших нет. На место выехали экстренные службы", - сказал Старовойт.

Сообщается, что еще два дрона попытались атаковать нефтебазу в Воронежской области, но были уничтожены. Обломки упали в районе нефтебазы. Беспилотники также атаковали объекты в Белгородской области.

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