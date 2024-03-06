"Мы считаем, что у них [украинских военных] есть некоторые сюрпризы, и мы ждем результатов", - сказал Миллер на брифинге для прессы.

Во время визита в Киев заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд также заявила, что Украина укрепляет свою обороноспособность, а российского диктатора Путина "ждут приятные сюрпризы на поле боя".

В феврале президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке "сюрпризов", в том числе на Черном море. Деталей он не раскрывал и избегал намеков. Ранее он заявлял, что "центром тяжести" в войне с Россией в 2024 году станет Крым и связанные с ним военные действия на Черном море.

Затем Украина активизировала охоту за кораблями Черноморского флота России.

По заявлениям украинской стороны, с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года россияне потеряли 6678 танков, 12 728 БТР, 10 308 пушек и минометов, 1008 систем залпового огня, 701 зенитную артиллерийскую установку, 347 самолетов, 325 вертолетов, 7921 беспилотник, 1918 крылатых ракет, 26 кораблей и катеров, одну подводную лодку, 13 479 автомобилей и танкеров, а также 1642 единицы специализированной техники.

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