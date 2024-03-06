Фото ⟩ "Неотложка" показала, с чем приходится сталкиваться бригадам медиков по пути на вызов

"Спасибо нашим водителям и коллегам из Государственной пожарно-спасательной службы за их участие, когда мы сталкиваемся с трудными обстоятельствами на вызовах", - подписали красноречивые фотографии представители NMPD .

На фотографиях видно, что, например, при вызове в сельскую местность в непогоду бывает, что медикам приходится преодолевать сложности - от тумана и плохой видимости на дороге до застрявшей в грязи машине. Иногда приходится идти до пациентов пешком и даже самим выкапывать машину. В свою очередь, если медики не справляются - на помощь приходят коллеги из Пожарно-спасательной службы.