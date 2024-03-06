Дело о земле у аэропорта: Рижская дума будет искать способы уволить Вайводса

Политик подчеркнул, что планируется объявить открытый конкурс на пост главы департамента. При этом новый закон о самоуправлениях дает возможность осуществлять ротацию сотрудников. В ближайшее время планируется провести несколько перестановок в руководстве департамента внешнего пространства и мобильности, чтобы улучшить управление и эффективность работы.

Кирсис не ответил на вопрос, почему решается вопрос об освобождении Вайводса от должности, если Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) не назначило ему меру пресечения, которая бы запрещала занимать должности в самоуправлении. Мэр отметил, что этот вопрос поручен юристам муниципалитета.

Ранее в интервью телеканалу TV3 мэр отметил, что своей ответственности в связи с возможными противозаконными действиями Вайводса не усматривает, так как не может "каждому работнику влезть в голову".

Как сообщалось, KNAB в ходе досудебного расследования проверяет сведения о том, что прежний исполняющий обязанности директора департамента внешнего пространства и мобильности, возможно, предложил взятку в крупном размере другому государственному должностному лицу, чтобы оно использовало свое служебное положение и приняло благоприятное решение в интересах предложившего взятку лица.

Предложенная сумма взятки составляет не менее 50 000 евро. Два вовлеченных в уголовный процесс лица имеют право на защиту.

Латвийское телевидение ранее сообщало, что подозрения на Вайводса падают в связи со взяткой по так называемому делу о земле у аэропорта.

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