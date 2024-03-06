Гарри Каспаров включен в российский список "террористов и экстремистов"

Российская федеральная служба финансового мониторинга "Росфинмониторинг" внесла Гарри Каспарова в свой реестр, что означает, что против него возбуждено уголовное дело по "террористической" статье.

В августе 2022 года Минюст России уже объявил Каспарова "иностранным агентом".

Каспаров является ярым критиком Кремля, который также активно осуждает войну российского диктатора Владимира Путина против Украины.

Список "террористов и экстремистов" ведет Росфинмониторинг - в него попадают те лица, против кого было возбуждено дело по "экстремистской" или "террористической" статье УК РФ - еще до вынесения судом приговора.

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