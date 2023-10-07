Интервью ⟩ Гарри Каспаров: "Двадцать лет Европа задабривала Путина, а теперь ей надо магическую таблетку?"

Конституционный кризис в России в октябре 1993 года. Бронетехника у Дома правительства (Белого дома) в Москве. Фото: Wikimedia Commons

В 1994 году Ельцин был с визитом в США, где получил сигналы о возможных санкциях в случае поддержки Россией иранской ядерной программы. Когда в мае следующего года Билл Клинтон прилетел в Москву, у него был мандат республиканского на тот момент конгресса на крайне жесткие санкции, но они не были введены. Президенты договорились, об их "дружбе" ходили легенды. Запад и при Путине долго не хотел верить в то, что происходит. Это было удобно. Ладно: здесь проблема, там проблема, дома взорвались, опять война в Чечне…

- Проверочная форма глагола – "взорвались". Они ведь "сами" взорвались…

- Ну да, все само. Лодка утонула, дома взорвались, так получилось. Это был язык маскировки и самооправданий. На Западе и после аннексии Крыма преобладало убеждение, что "дальше ведь он не пойдет", "это ему невыгодно". Обама сейчас не готов признать, что его администрация в 2014 году фактически закрыла глаза на действия России и виновна в усилении безнаказанности, которое привело к масштабной войне в Украине.

- Получается картина добровольного неведения и самоустранения, не так ли?