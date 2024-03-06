СЗК поддержит инициативы самоуправлений по пересмотру границ краев

Фракция СЗК предложила всем самоуправлениям представить предложения в виде решений дум о возможных уточнениях к закону об административных территориях и населенных пунктах.

Ряд самоуправлений представили свои предложения, например, Елгава и Вентспилс предлагают сохранить свои территории без слияния с соседними самоуправлениями. Вентспилсский край также считает, что должен сохранить свой статус самостоятельного самоуправления. Аналогичное решение приняла дума Аугшдаугавского края.

Елгавский край, в свою очередь, решил разделить свою административную территорию, восстановив Елгавский и Озолниекский края в прежних административных границах, а Марупский край решил восстановить Марупское и Бабитское самоуправления в прежних границах.

Резекненская краевая дума в письме сообщила, что проведет опрос населения, чтобы принять дальнейшие решения. Лиепая же считает, что перед принятием решения о слиянии с Южнокурземским краем необходимо провести детальный анализ затрат и выгод.

Фракция СЗК поддерживает инициативы самоуправлений, подчеркивая, что административно-территориальная реформа, проведенная в 2021 году, не достигла своих целей. Хотя реформа была направлена на создание административных территорий с самоуправлениями, способными к экономическому развитию, сегодня очевидно, что многие края и города испытывают финансовые трудности.

В ходе АТР не было в полной мере учтено мнение самоуправлений и их жителей, на что также указал Конституционный суд при рассмотрении конституционных жалоб на реформу, отмечает СЗК.

Как сообщалось, наряду с работой над поправками к закону о присоединении Вараклянского края к Мадонскому появилась возможность представить предложения по поправкам и для других самоуправлений.

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