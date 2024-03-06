Самоуправления просят пересмотра карты краев

Марупская краевая дума хочет восстановить прежний Бабитский край, а Елгавская краевая дума - бывший Озолниекский край. Елгавская краевая дума также призывает Сейм не объединять сельскую территорию с Елгавой как городом государственного значения.

Объединение крупных городов с соседними краями предусмотрено законом после муниципальных выборов 2029 года. Председатель Елгавской краевой думы Мадарс Ласманис ("Для развития Латвии") во время подготовки административно-территориальной реформы был советником министра охраны окружающей среды и регионального развития и потому тесно связан с этим процессом.

На заседании Елгавской краевой думы он был одним из двух депутатов, не поддержавших это решение, за которое проголосовали депутаты всех остальных представленных в думе партий. "Административно-территориальная реформа не может закончиться принятием закона и созданием новых краев, как это произошло, - правительство должно было предусмотреть программы господдержки на осуществление реформы", - заявил в разговоре с Latvijas Avīze Ласманис.

Но и второе правительство Кришьяниса Кариньша, в которое входил "Объединенный список", и правительство Эвики Силини, в котором, в свою очередь, против реформы выступает Союз зеленых и крестьян, не приняли необходимых мер, а, скорее, действовали против внедрения реформы, считает политик.

Правительство, например, должно было продолжить программу автодорог, которая также необходима для реализации школьной реформы. Чтобы реализовать последнюю, в центрах развития должна быть современная гимназия такого уровня, как в Огре, сказал Ласманис.

Если в Елгавском крае ликвидируют школы, то детям некуда будет идти, так как в Елгаве школы построены еще в советские времена и не соответствуют современным требованиям. Это лишь один пример, который привел Ласманис.

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