Ракета йеменских повстанцев попала в грузовой корабль

Это первые жертвы с тех пор, как хуситы начали обстреливать корабли в конце прошлого года.

Либерийское судно True Confidence, зарегистрированное под флагом Барбадоса, получило серьезные повреждения. Экипаж покинул корабль, и он выходит из-под контроля.

За два дня повстанцы уже запустили пять противокорабельных баллистических ракет.

Две из них попали в торговые суда, а один был сбит кораблем американской эскадры, сообщил собеседник агентства.

Поддерживаемые Ираном йеменские повстанцы-хуситы пообещали атаковать связанные с Израилем корабли в Красном море и Аденском заливе, чтобы заставить Израиль прекратить атаки на сектор Газа.

Однако многие корабли, обстрелянные хуситами, не связаны с Израилем.

Из-за атак хуситов многие судоходные компании избегают кратчайшего морского пути между Азией и Европой, проходящего через Красное море, и идут в обход мыса Доброй Надежды в Южной Африке.

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