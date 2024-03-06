Скончался театральный режиссер Римас Туминас

Римас Туминас скончался в реанимации итальянской клиники после тяжелой болезни.

Туминас возглавлял Вахтанговский театр в Москве с 2007 года и совмещал эту должность с постом художественного руководителя Вильнюсского малого театра.

В мае 2022 года, вскоре после российского вторжения в Украину, ушел с должности и уехал из России.

В Москве режиссер поставил несколько спектаклей, которые стали визитной карточкой Вахтанговского театра: "Ревизор", "Дядя Ваня", "Евгений Онегин" и "Царь Эдип".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!