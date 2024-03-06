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Скончался театральный режиссер Римас Туминас

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Литовскому театральному режиссеру было 72 года. О смерти режиссера сообщает "Медуза" со ссылкой на директора театра имени Вахтангова Кирилла Крок.

Римас Туминас скончался в реанимации итальянской клиники после тяжелой болезни. 

Туминас возглавлял Вахтанговский театр в Москве с 2007 года и совмещал эту должность с постом художественного руководителя Вильнюсского малого театра.

В мае 2022 года, вскоре после российского вторжения в Украину, ушел с должности и уехал из России.

В Москве режиссер поставил несколько спектаклей, которые стали визитной карточкой Вахтанговского театра: "Ревизор", "Дядя Ваня", "Евгений Онегин" и "Царь Эдип".

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