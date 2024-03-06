Великобритания готова передать Украине активы ЦБ России

По мнению издания, тот факт, что Кэмерон впервые столь открыто и подробно говорит об этом предложении, может свидетельствовать о политической поддержке данного плана в США, но не в ЕС.

Замороженные активы ЦБ РФ в Британии

В Великобритании после начала войны России против Украины были заморожены активы ЦБ РФ почти на 25 млрд фунтов стерлингов (32 млрд долларов), но официально об этом не сообщалось, пишет The Guardian.

В конце января страны ЕС согласовали план по передаче прибыли, полученной от замороженных в Евросоюзе российских активов, в специальный фонд, из которого деньги впоследствии можно будет использовать для восстановления Украины. Механизм реализации этого плана в настоящее время разрабатывается.

По данным Bloomberg, США рассчитывают, что страны "семерки" смогут принять решение об использовании активов ЦБ РФ на саммите в июне. При этом страны G7 пока не пришли к единому мнению о том, как именно использовать российские активы, но все они согласны с тем, что данные средства должны оставаться недоступными для России, если она не пообещает оказать содействие в восстановлении Украины.