Нестабильная линия фронта. Куда может нацелиться российская армия после взятия Авдеевки

Предположения о паузе, которую российское командование возьмет после кровопролитных боев под Донецком, не оправдались. Сразу после занятия мощных опорных пунктов ВСУ в Марьинке и Авдеевке российская армия продолжила наступательные действия в западном направлении, на некоторых участках ей удается пусть и медленное, но продвижение. В СМИ зазвучали названия новых населенных пунктов, за которые уже идут или в скором времени могут разгореться ожесточенные бои. О ситуации на Донецком фронте в Украине — в обзоре Би-би-си.
«Украина рассчитывала только наступать»
После взятия Авдеевки командование российской группировки войск «Центр» пытается развить свой успех и продвинуться дальше на запад. Сейчас линия фронта проходит по рубежу сел Бердычи — Семёновка — Орловка — Тоненькое, на подступах и в черте этих населенных пунктов идут бои с переменным успехом.
К западу отсюда находится Покровск, в его направлении ведут наступление российские части. Город периодически подвергается обстрелам, в результате последнего в ночь на 6 марта были повреждены многоэтажные и частные дома, административные здания.
До Покровска примерно 30 км по прямой. С учетом средних темпов продвижения в условиях нынешней войны это большое расстояние. Однако между линией фронта и Покровском — ровная местность почти без естественных преград и крупных населенных пунктов, которые могут использоваться как крепость. В случае прорыва противника на большую глубину это обстоятельство может обернуться катастрофой для обороняющейся стороны.
В последние дни части ВСУ активизировались на отрезке Бердычи — Тоненькое. О какой-либо контрнаступательной операции речь не идет — очевидно, что украинцам нужно удержать позиции и выиграть время для строительства новых оборонительных рубежей.
Газета New York Times, изучившая спутниковые снимки к западу от Авдеевки, в статье от 2 марта назвала украинские укрепления «удивительно слабыми», линии траншей — «редкими и рудиментарными», без дополнительных сооружений, способных замедлить продвижение российских войск.
«Россияне начали строить оборону за полгода до наступления ВСУ, Украина же озаботилась этими вопросами лишь три месяца назад, поскольку ранее рассчитывала только наступать. Кроме того, не хватает денег и рабочих рук», — констатирует NYT.
На слабость, а порой и отсутствие надежных линий обороны указывают и украинские источники. «1 декабря 2023 г. Верховный главнокомандующий В. Зеленский приказал начать строительство оборонных сооружений на фронте. Но кроме слов власти до сих пор ничего не сделали по делу. На данный момент на большей части объектов, которые были намечены для строительств, даже не начаты инженерные работы, а там, где начали, есть только начальный уровень. Не завершено ни одного объекта. Темпы просто скудны», — пишет главред издания Цензор.Нет Юрий Бутусов.
«Не будет легкой прогулкой»
Другим перспективным для российских войск участком под Донецком стал район Марьинки, захваченной ими в конце декабря. Сейчас они пытаются расширить зону контроля вокруг города, атакуя сразу по трем основным направлениям — на север, на запад и на юг.
На севере российские части пытаются штурмовать южные окраины Красногоровки (населенных пунктов с таким названием в Украине много, в данном случае речь идет об остающемся под контролем Киева городке к западу от Донецка). В качестве укрепрайона он сопоставим с Марьинкой, и ВСУ очень не хотелось бы его терять.
«Попытки врага зайти в Красногоровку были успешно остановлены», — утверждает украинский портал DeepState.
По информации же российского телеграм-канала «Рыбарь», успехи российских подразделений там есть: «На южной окраине Красногоровки ВС РФ в ходе штурма смогли продвинуться по улице Геологической к железной дороге. Сейчас российским военнослужащим удалось закрепиться на окраинах улиц Лермонтова и Железнодорожной».
«Однако дальнейшее движение на север не будет легкой прогулкой. Центральную часть Красногоровки можно по праву считать одной большой промзоной, которую сложно штурмовать. Без поддержки наступающих с востока украинским формированиям намного легче обороняться», — пишет автор милитаристского канала.
На запад от Марьинки российские войска наступают вдоль трассы Н15, ведущей на город Курахово. Здесь они уперлись в село Георгиевка, пытаются обойти его с юга, но пока без явного успеха.
Южным направлением российских ударов стала цепь сел вдоль реки Сухие Ялы между Марьинкой и Угледаром — прежде всего, Новомихайловка, Парасковиевка и Константиновка. Там идут сильные бои, российским солдатам удалось закрепиться в развалинах домов в Новомихайловке. «Выбить их оттуда при такой линии столкновения будет практически нереально», — отмечает DeepState.
Возможная потеря Курахово или выход российских штурмовых частей к югу от города грозит ВСУ глубоким охватом угледарского выступа — левого фланга на Запорожском направлении. Это важный укрепрайон, сильно затрудняющий российскую логистику, и потенциальный плацдарм для наступления украинской армии по многим направлениям — как на Мариуполь, так и на Волноваху или Докучаевск в обход Донецка.
Российская армия несколько раз пыталась срезать угледарский выступ ударами с юга и востока и всякий раз терпела поражение. Но если ей удастся зайти на него с севера, этот укрепрайон окажется в полуокружении — как в свое время Авдеевка.
В чем особенности боевых действий на нынешнем этапе
Российская армия все чаще использует тактику группы «Вагнера» — волнообразных атак малыми штурмовыми группами на разных направлениях. В случае небольшого успеха она не рискует его быстро развивать, вводя в бой крупные соединения, а старается «зафиксировать прибыль», закрепившись на захваченных позициях.
И хотя потери при этом высоки, а главная задача любой наступательной операции — разгром сил противника — не выполняется, территориальные приобретения есть. Сообщения об очередном взятом украинском селе улучшают информационный фон российской пропаганды и положение ответственных за операцию военачальников.
Действия малыми группами при слабом или полном отсутствии броневого прикрытия снижают эффективность украинской артиллерии. Солдаты ВСУ все чаще жалуются на слабую огневую поддержку. Причиной тому не только дефицит снарядов (что тоже важно), но и нежелание расходовать их по небольшим разрозненным целям.
Пока линия фронта нестабильна, действия малых штурмовых групп могут быть относительно эффективными и даже снижать потенциальные потери за счет неэффективности средств огневой поддержки противника. Однако в целом против эшелонированной обороны «мясные штурмы» позволяют в лучшем случае добиться небольшого тактического успеха. Нет серьезного прорыва - нечего и развивать.
Опасность открытого сосредоточения сил и средств по-прежнему остается актуальной. Удары по скоплениям пехоты и техники следуют незамедлительно. При этом насыщение фронта живой силой и вооружениями остается высоким — ни российская, ни украинская армия пока не испытывают проблем со вводом резервов на критические участки.
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