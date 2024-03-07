Нестабильная линия фронта. Куда может нацелиться российская армия после взятия Авдеевки

Газета New York Times, изучившая спутниковые снимки к западу от Авдеевки, в статье от 2 марта назвала украинские укрепления «удивительно слабыми», линии траншей — «редкими и рудиментарными», без дополнительных сооружений, способных замедлить продвижение российских войск.

«Россияне начали строить оборону за полгода до наступления ВСУ, Украина же озаботилась этими вопросами лишь три месяца назад, поскольку ранее рассчитывала только наступать. Кроме того, не хватает денег и рабочих рук», — констатирует NYT.

Украинские солдаты строят укрепления под Бахмутом Фото: Reuters

На слабость, а порой и отсутствие надежных линий обороны указывают и украинские источники. «1 декабря 2023 г. Верховный главнокомандующий В. Зеленский приказал начать строительство оборонных сооружений на фронте. Но кроме слов власти до сих пор ничего не сделали по делу. На данный момент на большей части объектов, которые были намечены для строительств, даже не начаты инженерные работы, а там, где начали, есть только начальный уровень. Не завершено ни одного объекта. Темпы просто скудны», — пишет главред издания Цензор.Нет Юрий Бутусов.

«Не будет легкой прогулкой»

Другим перспективным для российских войск участком под Донецком стал район Марьинки, захваченной ими в конце декабря. Сейчас они пытаются расширить зону контроля вокруг города, атакуя сразу по трем основным направлениям — на север, на запад и на юг.