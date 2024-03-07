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Немка, которая воевала за Украину: кем была Савита Вагнер?

Deutsche Welle
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Похороны в Кивеве немки Савиты Вагнер, воевавшей в качестве добровольца в Украине
Похороны в Кивеве немки Савиты Вагнер, воевавшей в качестве добровольца в Украине Фото: DW

Диана Савита Вагнер с позывным "Snake" ("Змея") с лета 2022 года воевала в добровольческом подразделении на стороне Украины. В конце января 36-летняя гражданка Германии погибла на фронте.

Диана Савита Вагнер никогда не мечтала о военной карьере. Отучившись несколько семестров на врача, уроженка Бонна оставила университет и подрабатывала репетитором по математике, латинскому и немецкому языкам, создавала вебсайты для компаний. Девушка вышла замуж за канадца, который переехал к ней в Германию, и пара поселилась в Галле на востоке страны. Муж работал программистом, а она снова пошла учиться - на факультет математики.

Все изменилось, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В марте 2022 года Савита Вагнер на своей машине отправилась в страну, о которой почти ничего не знала, кроме того, что люди там нуждаются в помощи. Так студентка стала волонтером - возила дефицитные медицинские товары из Львова в Киев, на подступах к которому все еще стояла российская армия.

Фотография немки Дианы Савиты Вагнер, воевавшей за Украину и погибшей на фронте
Фотография немки Дианы Савиты Вагнер, воевавшей за Украину и погибшей на фронте Фото: DW

Там девушка познакомилась с западными журналистами, которые как раз искали водителя. По дорогам, на которых тогда еще лежали мины и неразорвавшиеся снаряды, она возила съемочную группу в только что освобожденные села Киевской и Черниговской областей.

Осенью 2022 года Савита Вагнер в интервью DW рассказывала, что местные жители, пережившие оккупацию, даже репортеров встречали как освободителей: "Когда ты давал им буханку хлеба, они едва ли не ноги тебе целовали. А потом мы узнали, что россияне занимаются пытками".

Увиденное вызвало у нее агрессию, признавалась девушка. Именно тогда она решила делать больше, чем просто заниматься волонтерством: "К черту лечение симптомов - надо искоренять причину".

В окопах под Изюмом

У Савиты Вагнер не было ни боевого опыта, ни знаний украинского языка. А вот незаконченное медицинское образование пришлось кстати. Шли кровопролитные бои, украинская армия остро нуждалась в санитарах.

Двухмесячный курс молодого бойца - и в июне 2022 года немка отправилась на фронт в Харьковскую область Украины. Служить начинала простым пехотинцем: судя по всему, в хаосе первых месяцев войны на передовой просто забыли про ее медицинские навыки, предполагала она.

Прежде чем стать боевым медиком, Савита Вагнер несколько недель держала оборону в окопах: "Мы круглосуточно были на передовой. Ты сидишь в лесу - вокруг ничего. У вас нет приборов ночного видения или лишь один прибор на пять или восемь человек. Где-то что-то взрывается, и ты стреляешь в сторону россиян - ведешь огонь на поражение". Даже база подразделения была в зоне досягаемости минометов и танков: "В любой другой армии военные ушли бы оттуда, но украинцы - действительно крутые ребята".

Погибшую на фронте в Украине Диану Савиту Вагнер похоронили с почестями в Киеве
Погибшую на фронте в Украине Диану Савиту Вагнер похоронили с почестями в Киеве Фото: DW

Испытанием был и окопный быт: "Душ я принимала под дождем - я всегда была благодарна, когда он шел. Ты постоянно или потеешь, или мерзнешь - промежуточного состояния нет. Через какое-то время ощущаешь, насколько изнурительны такие условия".

"Не человек войны"

Это был непростой опыт для девушки, выросшей в уютном Бонне, в семье полицейского и служащей. "Я даже фильмов про войну не смотрела, никогда не была человеком войны", - признавалась немка в интервью DW. Даже для простых военных понятий - таких как "взвод", "миномет" или "окоп" - ей было трудно подбирать немецкие слова. Язык войны Савита Вагнер выучила уже в своем подразделении в Украине, в котором, кроме украинцев, воевали иностранцы - и для нее это был английский.

Немку удивляло, что большинство иностранных добровольцев в Украине - из США, а не из стран Евросоюза: "Крайне маловероятно, что Путин сбросит ядерную бомбу на Америку. Но вот если Украина проиграет в войне, то Путин не остановится, и это будет огромная проблема для всей Европы".

Иностранцы в националистическом добробате

Батальон "Карпатская Сечь", в котором служила Савита Вагнер, был создан как добровольческое подразделение, но впоследствии вошел в состав ВСУ. С самого начала он был более открытым для иностранцев, чем многие другие формирования украинской армии.

И хотя "Карпатская Сечь" имеет репутацию националистического подразделения, по словам Савиты Вагнер, она встречала там в основном "обычных украинцев, которые хотят защитить свою страну": "Это не экстремистская организация". Себя же немка называла аполитичной: "Я не состою ни в одной партии. Я где-то в центре - ни левая, ни правая".

Похороны в Киеве

Савита Вагнер погибла 30 января 2024 года под артобстрелом на восточном фронте в Украине - во время эвакуации раненых колумбийских добровольцев украинской армии. За время службы на передовой она спасла десятки жизней, рассказывают ее сослуживцы.

На похоронах в Киеве Дианы Савиты Вагнер, погибшей на фронте в Украине
На похоронах в Киеве Дианы Савиты Вагнер, погибшей на фронте в Украине Фото: DW

В феврале Савиту Вагнер с военными почестями похоронили в Киеве - на Аллее Славы Лукьяновского кладбища. "Мы решили, что будет правильным оставить ее рядом с сослуживцами, - рассказала DW мать погибшей Ула Вагнер. - Она горела своим делом, она была настолько ему предана, что пожертвовала тут своей жизнью. Раз в год мы будем навещать ее в Киеве".

Муж Савиты Вагнер Карл С. признался, что пара планировала после войны поочередно жить в Германии и Украине: "Знаете, украинцы такие гостеприимные". Он поддерживал свою жену во время ее службы - несмотря на опасность, которой та себя подвергала: "С одной стороны, я хотел, чтобы она вернулась. С другой стороны, она делала то, во что твердо верила - боролась за свободу Европы, не только Украины. Она своей кровью заплатила за свободу, которую на Западе часто воспринимают как нечто само собой разумеющееся".

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