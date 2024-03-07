Немка, которая воевала за Украину: кем была Савита Вагнер?

Погибшую на фронте в Украине Диану Савиту Вагнер похоронили с почестями в Киеве Фото: DW

Испытанием был и окопный быт: "Душ я принимала под дождем - я всегда была благодарна, когда он шел. Ты постоянно или потеешь, или мерзнешь - промежуточного состояния нет. Через какое-то время ощущаешь, насколько изнурительны такие условия".

"Не человек войны"

Это был непростой опыт для девушки, выросшей в уютном Бонне, в семье полицейского и служащей. "Я даже фильмов про войну не смотрела, никогда не была человеком войны", - признавалась немка в интервью DW. Даже для простых военных понятий - таких как "взвод", "миномет" или "окоп" - ей было трудно подбирать немецкие слова. Язык войны Савита Вагнер выучила уже в своем подразделении в Украине, в котором, кроме украинцев, воевали иностранцы - и для нее это был английский.

Немку удивляло, что большинство иностранных добровольцев в Украине - из США, а не из стран Евросоюза: "Крайне маловероятно, что Путин сбросит ядерную бомбу на Америку. Но вот если Украина проиграет в войне, то Путин не остановится, и это будет огромная проблема для всей Европы".

Иностранцы в националистическом добробате

Батальон "Карпатская Сечь", в котором служила Савита Вагнер, был создан как добровольческое подразделение, но впоследствии вошел в состав ВСУ. С самого начала он был более открытым для иностранцев, чем многие другие формирования украинской армии.