Видео ⟩ У Кабинета министров не хватает бесплатных парковочных мест: чиновники "подают пример"

Рижанин недоумевает, почему парковочные места возле здания Кабинета министров, отведенные для госчиновников и госслужащих в рабочее время, не разрешают использовать другим водителям по вечерам и в праздничные дни. Bez Tabu отправилась разобраться в ситуации и обнаружила нарушение правил дорожного движения: чиновники неправильно паркуют свои автомобили в два ряда. Об этом сообщает программа Bez Tabu.
В редакцию Bez Tabu обратился Александр, который недоумевает, почему только тем, кто работает в этом здании, разрешено парковать свои машины вокруг здания Кабинета министров в центре Риги.
"Вас заставляют работать по ночам, в выходные и праздничные дни? Почему бы не разрешить другим людям пользоваться парковкой во время посещения театра, концерта или другого мероприятия?" - спрашивает Александр.
В Госканцелярии заявили, что комплекс зданий Кабинета министров является критически важным объектом инфраструктуры.
"В соответствии с нормативной базой, меры безопасности комплекса зданий Кабинета Министров, в том числе охрана внешнего периметра, согласовываются с надзорным органом государственной безопасности. Премьер-министр, председатель Верховного суда и министр юстиции ежедневно работают в комплексе зданий Кабинета Министров, поэтому внешний периметр объекта критической инфраструктуры должен контролироваться, в том числе путем ограничения парковки в непосредственной близости от объект", - ответили в Госканцелярии.
Программа Bez Tabu заметила, что чиновники в здании Кабинета министров со стороны Верманского сада, не соблюдают правила дорожного движения. Один из дополнительных знаков указывает на то, что здесь можно парковать автомобили только при наличии разрешений, выданных Государственной канцелярией, другой дополнительный знак указывает на тип парковки – перпендикулярно бордюру.
Разрешенных парковочных мест меньше, чем транспортных средств. Некоторые водители, имеющие разрешения Госканцелярии, паркуют свои автомобили неправильно - во втором ряду - вместо того, чтобы оставлять свои автомобили на платных парковочных местах, как это делают другие водители. Команда Bez Tabu зафиксировала множество нарушителей правил, но ни одно транспортное средство не было оштрафовано.
В Госканцелярии не стали комментировать действия коллег, лишь заявив, что наказывать нарушителей должны сотрудники правоохранительных органов.
"Если Государственная полиция обнаружит, что перед комплексом зданий Кабинета министров припаркован автомобиль с нарушением Правил дорожного движения, она информирует об этом Рижскую муниципальную полицию", - уточнили в Госканцелярии.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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