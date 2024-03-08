Видео ⟩ У Кабинета министров не хватает бесплатных парковочных мест: чиновники "подают пример"

В редакцию Bez Tabu обратился Александр, который недоумевает, почему только тем, кто работает в этом здании, разрешено парковать свои машины вокруг здания Кабинета министров в центре Риги.

"Вас заставляют работать по ночам, в выходные и праздничные дни? Почему бы не разрешить другим людям пользоваться парковкой во время посещения театра, концерта или другого мероприятия?" - спрашивает Александр.

В Госканцелярии заявили, что комплекс зданий Кабинета министров является критически важным объектом инфраструктуры.

"В соответствии с нормативной базой, меры безопасности комплекса зданий Кабинета Министров, в том числе охрана внешнего периметра, согласовываются с надзорным органом государственной безопасности. Премьер-министр, председатель Верховного суда и министр юстиции ежедневно работают в комплексе зданий Кабинета Министров, поэтому внешний периметр объекта критической инфраструктуры должен контролироваться, в том числе путем ограничения парковки в непосредственной близости от объект", - ответили в Госканцелярии.