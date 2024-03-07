Мексиканские протестующие на пикапе пробились в резиденцию президента

Демонстранты в Мехико таким образом проникли в Национальный дворец, где президент страны живет и проводит ежедневные пресс-конференции, пока их не выгнали агенты охраны. Это историческое сооружение 18 века, построенное на месте бывшего дворца императоров ацтеков.

Демонстрация была организована в знак протеста против похищения и убийства 43 студентов в 2014 году.

Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал эту демонстрацию провокацией, а также заявил, что у протестующих были кувалды и паяльные лампы.

"Это движение против нас. План - создать провокацию", - сказал президент.

Президент также попытался снизить серьезность этого протеста, сказав, что "двери починят, это ничего".

Против массовых похищений и убийств студентов уже много лет протестовали семьи жертв и студенты колледжей правительственных учителей. Это одно из самых печально известных дел по правам человека в Мексике.

Поскольку срок президентства Лопеса Обрадора в следующем году истечет, семьи жертв рассчитывают на то, что еще один год будет неизвестно, что произошло с ними. Они, однако, опасаются, что следующее правительство снова начнет расследование с нуля.

26 сентября 2014 года муниципальная полиция в городе Игвал штата Герреро напала на группу студентов и передала их местной банде наркоторговцев, которые убили студентов и сожгли их тела. С момента этого нападения опознаны останки только трех жертв.

После первоначальной попытки замять произошедшее правительственная комиссия по правде в прошлом году пришла к выводу, что местные, штатные и федеральные власти сотрудничали с бандой, чтобы убить студентов, и назвала это "государственным преступлением".

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