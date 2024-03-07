Председатель правления Pasažieru vilciens Григулис подал в отставку

Григулис заявил, что берет на себя ответственность за кризис с новыми электропоездами. Поскольку кризис преодолен, пора отступить.

Остальные два члена правления - Алдис Даугавванагс и Райтис Нешпорс - должности сохраняют.

Григулис состоял в правлении Pasažieru vilciens с 2017 года. В 2022 году совет компании переизбрал его на новый срок.

Сегодня сообщалось, что утром на линии Рига - Тукумс были отменены два утренних рейса, а несколько других задержались из-за перебоев в подаче электроэнергии. В то же время отмена или задержка поездов коснулась и других линий.

В настоящее время движение поездов на пострадавших линиях восстановлено, сообщает PV.

Григулис подчеркнул, что отмена или задержка утренних рейсов в четверг была связана не с надежностью новых электропоездов, а с проблемами железнодорожной инфраструктуры.

В феврале показатель точности движения поездов составил 98,6%, что на уровне прошлого года, 17 новых электропоездов доступны для движения, и второй месяц подряд растет число перевезенных пассажиров.