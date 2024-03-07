Председатель правления Pasažieru vilciens Григулис подал в отставку

В отставку подал председатель правления Pasažieru vilciens (PV) Роджер Янис Григулис, сообщает Служба новостей Латвийского телевидения.
Григулис заявил, что берет на себя ответственность за кризис с новыми электропоездами. Поскольку кризис преодолен, пора отступить.
Остальные два члена правления - Алдис Даугавванагс и Райтис Нешпорс - должности сохраняют.
Григулис состоял в правлении Pasažieru vilciens с 2017 года. В 2022 году совет компании переизбрал его на новый срок.
Сегодня сообщалось, что утром на линии Рига - Тукумс были отменены два утренних рейса, а несколько других задержались из-за перебоев в подаче электроэнергии. В то же время отмена или задержка поездов коснулась и других линий.
В настоящее время движение поездов на пострадавших линиях восстановлено, сообщает PV.
Григулис подчеркнул, что отмена или задержка утренних рейсов в четверг была связана не с надежностью новых электропоездов, а с проблемами железнодорожной инфраструктуры.
В феврале показатель точности движения поездов составил 98,6%, что на уровне прошлого года, 17 новых электропоездов доступны для движения, и второй месяц подряд растет число перевезенных пассажиров.
"Каждый работник Pasažieru vilciens ответственно и с высокой самоотдачей выполнял свои обязанности, сотрудничал как на уровне предприятия, так и с другими участниками отрасли, введя и реализуя план по снижению рисков. Теперь, когда план успешно введен, я решил уменьшить публичное давление и уйти с поста председателя правления", - пояснил Григулис.
Он также поблагодарил бывших коллег за сотрудничество, профессионализм и оказанную поддержку как в повседневных, так и в кризисных ситуациях.
"Я горжусь быть частью великолепной команды Pasažieru vilciens и считаю, что именно прекрасные люди являются самой большой ценностью команды. За деятельностью предприятия следит совет, в правлении продолжают работу члены правления - Алдис Даугавванагс и Райтис Нешпорс, и на предприятии работает более 1000 коллег, следовательно, предприятие стабильно и все цели достижимы", - отметил Григулис.
"Кризис преодолен. Однако сегодняшний инцидент показывает, что мы не можем снижать бдительность, каждый сотрудник от кондуктора до члена правления должен действовать точно по разработанному плану минимизации рисков с самой высокой ответственностью. В транспортной отрасли неизменно сохранятся инциденты разного характера, и только от согласованной деятельности каждый день, час, минуту зависит, решаем ли мы их наилучшим образом", - пояснил Григулис.
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