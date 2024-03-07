Здоровье зубов и десен: все, что нужно знать об электрических зубных щетках

Хотя большинство людей ежедневно использует ручную, или обычную, зубную щетку, в последние годы электрические зубные щетки приобретают все большую популярность. И не зря - хотя обычная зубная щетка может служить достаточно хорошо, зачастую ее не используют правильно, тогда как с помощью электрической зубной щетки можно легче и эффективнее избавиться от налета, более тщательно чистить зубы и существенно улучшить гигиену полости рта.
На что следует обратить внимание при выборе электрической зубной щетки и как правильно ухаживать за здоровьем полости рта в домашних условиях, рассказывают сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане и заведующая отделом товаров стоматологии ООО Magnum Medical, сертифицированный стоматолог-гигиенист Мара Ужбале.
"При чистке зубов ручной зубной щеткой мы совершаем примерно от 300 до 600 движений в минуту. Хотя это может показаться много, на самом деле это далеко не те десятки тысяч вибраций в минуту, которые совершает электрическая зубная щетка – она за одну двухминутную чистку совершает столько же движений, сколько обычной зубной щеткой можно было бы сделать за месяц. Те, кто попробовал электрические зубные щетки, выделяют как особо выраженное ощущение чистоты, так и удобство – щетка такого типа обеспечивает тщательную чистку зубов без лишних усилий, налет очищается гораздо эффективнее и современнее – устройство каждые 30 секунд будет напоминать о необходимости смены очищаемой зоны, а встроенный двухминутный таймер позаботится об окончании необходимого для чистки времени. Это приятный опыт чистки, который может значительно улучшить ритуал гигиены полости рта. Независимо от того, используется ли механическая или электрическая зубная щетка, самое главное – это дисциплина и ежедневная забота о здоровье полости рта", – объясняет Мара Ужбале.
Аспекты, на которые следует обратить внимание при выборе наиболее подходящей электрической зубной щетки
· Тип электрической зубной щетки: первый шаг – выбрать тип действия электрической зубной щетки: вращающаяся или звуковая щетка. Зубные щетки с вращающейся головкой совершают круговые движения, а звуковые – по форме и действию они аналогичны механической зубной щетке – они совершают движения из стороны в сторону. Когда выбран желаемый режим работы, внимание можно обратить и на количество движений щетки – оно может составлять десятки тысяч раз в минуту.
· Режимы чистки: есть модели с разными режимами работы, например, для ежедневной чистки, для бережной чистки при чувствительных зубах, для ухода за деснами и другими режимами, остается только выбрать наиболее подходящий для себя режим.
· Таймер: рекомендуемое время чистки зубов составляет две минуты, поэтому многие электрические зубные щетки оснащены таймером, избавляющим от необходимости сознательно следить за часами во время чистки зубов.
· Интервалы: также имеются модели с 30-секундным интервалом для напоминания, которые вибрацией или звуковым сигналом указывают на время перехода в другую зону чистки.
· Насадки: сегодня существует широкий выбор сменных насадок различной жесткости, размера, формы и типа щетины. Как и обычные зубные щетки, насадки электрических зубных щеток следует менять каждые три месяца. Также есть модели со встроенным индикатором или напоминанием о необходимости замены насадки щетки.
· Датчик давления: при чистке зубов зубной щеткой любого типа следует избегать слишком сильной чистки, так как это может повредить десны и зубную эмаль. Некоторые типы электрических зубных щеток оснащены датчиками давления, которые предупреждают о слишком сильной чистке.
· Зарядка: следует обратить внимание на время работы аккумулятора и удобство зарядки, а именно можно ли заряжать щетку с помощью адаптера или она работает от сменных или перезаряжаемых батареек.
· Мобильное приложение: существуют модели электронных щеток, для которых дополнительноимеется мобильное приложение на смартфоне, которое может помочь контролировать процесс чистки зубов, что может особенно пригодиться для родителей с маленькими детьми. Детей порадуют щетки разных цветов и с разными рисунками.
· Цена: электрические зубные щетки обычно дороже ручных, однако эта разница значительно уменьшилась, и в ассортименте аптек доступны даже такие модели щеток, которые стоят немного больше 10 евро. Кроме того, преимуществом электрической зубной щетки является то, что можно купить только одну щетку и отдельную насадку для каждого члена семьи.
"Пациенты часто спрашивают, какая зубная щетка подойдет мне больше всего. Электрические зубные щетки подходят практически всем, остается только выбрать наиболее подходящую комплектацию. Например, детские десны гораздо более чувствительны, поэтому следует выбирать зубную щетку с меньшей мощностью и более мягкой щетиной. В свою очередь, люди с чувствительными зубами, зубными протезами и имплантатами могут использовать насадки и режимы чистки для чувствительных зубов и десен. При наличии брекетов или других ортодонтических приспособлений, электрические зубные щетки со специальными ортодонтическими насадками или режимами более эффективно помогут предотвратить образование зубного налета. Кроме того, для их использования требуется меньше движений, поэтому они также могут быть удобны при заболеваниях, ограничивающих движение, таких как артрит. Перед выбором электрической зубной щетки, определенно можно обратиться за советом к своему стоматологу или стоматологу-гигиенисту", – рекомендует М. Ужбале.
Как правильно ухаживать за зубами?
"Правильный уход за зубами, а также регулярное посещение стоматолога и гигиениста необходимы, чтобы избежать проблем со здоровьем полости рта. Нерегулярная и технически неправильная чистка зубов – например, только горизонтальные движения при чистке зубов – не удаляет зубной налет полноценно. Кроме того, заболевание в полости рта может протекать незаметно, безболезненно, с незначительной кровоточивостью десен, пока оно не разовьется в острую форму и пациент не почувствует существенный дискомфорт. При этом проблема уже "запущена", и потребуется серьезное лечение", – напоминает стоматолог-гигиенист.
"На здоровье зубов также может негативно влиять ежедневный рацион, особенно подслащенные напитки и продукты, содержащие значительное количество сахара, вредные привычки и другие заболевания, такие как заболевания желудочно-кишечного тракта и диабет. В свою очередь, длительное воспаление десен и наличие бактерий могут ухудшить общее состояние здоровья организма. По этой причине профилактика заболеваний полости рта и здоровые повседневные привычки – лучший способ позаботиться об организме в целом, а также сэкономить на хлопотах и расходах в долгосрочной перспективе", – добавляет сертифицированный фармацевт Apotheka Алина Флейшмане. Фармацевт также напоминает о важности здорового питания для здоровья полости рта, ведь, например, недостаток витаминов С и К может способствовать кровоточивости десен, а ослабленный иммунитет и недостаток витамина В могут вызвать воспаление полости рта с поражением слизистой оболочки, кандидозом полости рта и повышенным слюноотделением, а также изменением вкусовых ощущений.
Что следует соблюдать, чтобы десны были здоровыми
· Зубы желательно чистить после каждого приема пищи или не реже двух раз в день зубной пастой, содержащей не менее 1450 ппм (единиц фтора).
· Следует пользоваться зубной щеткой с мягкой щетиной и менять ее каждые три месяца.
· Зубную щетку следует держать так, чтобы щетинки располагались под углом 45 градусов, что во время чистки позволит предотвратить скопление бактерий между деснами и зубами.
· Во время чистки зубов следует обращать внимание на то, чтобы почищены были все зубы и поверхности, а также язык следует чистить мягкими движениями, без излишнего трения.
· Межзубные поверхности рекомендуется чистить не реже одного раза в день, используя зубную нить или специальные межзубные щетки.
· Посещать стоматолога следует один раз в год, а стоматолога-гигиениста – два раза в год.
· Рекомендуется избегать сладких перекусов между приемами пищи.
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