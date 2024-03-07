Здоровье зубов и десен: все, что нужно знать об электрических зубных щетках

"При чистке зубов ручной зубной щеткой мы совершаем примерно от 300 до 600 движений в минуту. Хотя это может показаться много, на самом деле это далеко не те десятки тысяч вибраций в минуту, которые совершает электрическая зубная щетка – она за одну двухминутную чистку совершает столько же движений, сколько обычной зубной щеткой можно было бы сделать за месяц. Те, кто попробовал электрические зубные щетки, выделяют как особо выраженное ощущение чистоты, так и удобство – щетка такого типа обеспечивает тщательную чистку зубов без лишних усилий, налет очищается гораздо эффективнее и современнее – устройство каждые 30 секунд будет напоминать о необходимости смены очищаемой зоны, а встроенный двухминутный таймер позаботится об окончании необходимого для чистки времени. Это приятный опыт чистки, который может значительно улучшить ритуал гигиены полости рта. Независимо от того, используется ли механическая или электрическая зубная щетка, самое главное – это дисциплина и ежедневная забота о здоровье полости рта", – объясняет Мара Ужбале.