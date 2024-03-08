Жизнь оценили в 30 тысяч: как угрожают белорусским политикам

Силовики угрожают даже тем, кто уехал из страны Фото: Reuters

Уже четвертый год, рассказывает DW Павел Латушко, он получает угрозы: личные и в соцсетях, их озвучивают представители официальных белорусских властей и пропагандисты. Также, по словам политика, он получает информацию от бывших высокопоставленных белорусских офицеров, которые рассматривают угрозы о его ликвидации как "абсолютно реальные". "По словам источников, возможны различные способы воздействия на меня. В качестве наиболее реальных они рассматривают отравление или похищение", - говорит он.

К примеру, недавно, рассказывает Латушко, в даркнете появился "заказ" на его физическое устранение, о чем политику сообщил источник. Его данные в целях безопасности политик не раскрывает. Жизнь главы НАУ оценили в 30 тысяч долларов.

"Психологически это не может не оставлять следа"

Вскоре после отъезда Латушко в Польшу на белорусском гостелевидении вышел сюжет - в нем показали фотографии варшавской квартиры, в которой на тот момент жил оппозиционный политик. "Было опубликовано видео дома, улицы, на которой он стоит, даже фото квартиры. На тот момент им не удалось в нее попасть - скорее всего, они получили данные из риэлтерской базы. Вероятно, спецслужбы работали на территории Польши и могли следить за мной", - предполагает политик.