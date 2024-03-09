Певица Аигел: Система сама себя уничтожает

Мне кажется, это важно для сохранения в обществе рационального и морального зерна, ведь когда закончится весь этот произвол и беспредел, то людям, которые живут в этой стране (России. - Ред.), придется строить новое общество. Для того, чтобы сохранить их психику, их этические и моральные принципы, очень важно, чтобы были вслух озвучены их чувства. В краткосрочной перспективе это ничего не дает, но люди, которые сейчас высказываются, это пример того, как может быть в будущем, пример того, что есть другая точка зрения. Это очень важно.

- Все равно те люди, которых запрещают, они пропадают из поля зрения людей, которые не настроены копаться и заходить куда-то через VPN. В этом смысле пространство как-то зачищается. Но в то же время это всегда связано с большой оглаской. Когда что-то запрещают, то к этому приковывают внимание. Люди узнают о тех, кого запрещают. И понятно, что такое количество запретов - даже у тех, кто далек от индустрии, кто думал, что не все так однозначно - даже у них возникает понимание, что это абсурд. Что это уже как рак, который пожирает сам себя. Они уже не понимают, что они запрещают. Я видела последний список запрещенных артистов, среди них много моих знакомых и друзей, которые вообще непонятно почему там оказались. То есть, это уже какой-то процесс, когда система сама себя таким образом уничтожает. Скоро они запретят сами себя, потому что запрещать будет уже некого. А аппетит на запреты становится все больше.