Смилтенс отмечает, что после того, как в начале марта Кабинет министров принял план по укреплению границы Латвии с Россией и Беларусью, Элксниньш с разницей в несколько часов разместил на своей странице в Facebook два разных критических заявления на русском и латышском языках.

В русскоязычном заявлении мэр Даугавпилса раскритиковал план, "оценив его только с точки зрения неудобств для населения и налагаемых на него ограничений", а также подверг резкой критике публичную коммуникацию относительно плана, "поставив под сомнение объективную необходимость укрепления восточной границы стран Балтии и НАТО", считает Смилтенс.

Усилия высокопоставленного должностного лица по запугиванию населения возможными неудобствами с принижением необходимости укрепления обороноспособности Латвии следует оценивать критически, подчеркивает Смилтенс.

Поэтому секретарь Сейма призывает VDD проверить высказывания Элксниньша на предмет того, "не является ли их истинной целью постепенный и систематический подрыв доверия населения Латвии к выбранному стратегическому курсу политики безопасности, который к тому же соответствует оборонному плану НАТО".

"Это очередное заявление мэра Даугавпилса, которое нельзя трактовать иначе как сеяние раскола и недоверия. Вместо того чтобы вносить ответственный вклад в общую безопасность как глава крупного приграничного самоуправления,

Элксниньш цинично делает обратное, лавируя между популизмом и кремлевскими нарративами", - подчеркивает Смилтенс.

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