ТЕСТ С ПРИЗОМ ⟩ Выясните, что вы знаете о правильном уходе за кожей лица

Уход за кожей важен в течение всего года. Не всегда это выходит, потому что из-за незнания что-то идет не так в уходе за лицом и результат не такой, как ожидалось. Выясните, что вы знаете о правильном уходе за кожей лица, и получите подарочную карту Apotheka.
Пройдите тест, зарегистрируйте свою э-почту и принимайте участие в конкурсе до 17 марта.
18 марта мы определим имя счастливчика, который выиграет подарочную карту Apotheka на 50 евро.
Конкурс создан совместно с Apotheka.
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