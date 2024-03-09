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ТЕСТ С ПРИЗОМ ⟩ Выясните, что вы знаете о правильном уходе за кожей лица

Egoiste rus.tvnet.lv
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Фото: Olesia Bech/Shutterstock

Уход за кожей важен в течение всего года. Не всегда это выходит, потому что из-за незнания что-то идет не так в уходе за лицом и результат не такой, как ожидалось. Выясните, что вы знаете о правильном уходе за кожей лица, и получите подарочную карту Apotheka.

Пройдите тест, зарегистрируйте свою э-почту и принимайте участие в конкурсе до 17 марта.

18 марта мы определим имя счастливчика, который выиграет подарочную карту Apotheka на 50 евро.

Конкурс создан совместно с Apotheka.

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