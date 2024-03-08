Видео ⟩ Пожар в Гаркалне оставил пенсионерку без крова. Спасли только то, что было под рукой

Соседи незадолго до полуночи заметили, что привычно темная местность по какой-то причине освещена. Отправившись выяснять источник света, обнаружили и горящий дом, и пожарных, которые пытались затушить пламя.

"Дача, построенная из дерева, горела полностью. На месте была и хозяйка дома, которая еще до последнего момента пыталась спасти свои вещи", - рассказывает должностное лицо Государственной пожарно-спасательной службы.