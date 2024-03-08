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Видео ⟩ Пожар в Гаркалне оставил пенсионерку без крова. Спасли только то, что было под рукой

rus.tvnet.lv
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Кадр из сюжета Degpunktā
Кадр из сюжета Degpunktā Фото: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta.

Под Гаркалне пенсионерку постигла очень печальная ситуация. Пламя охватило ее дачу и оставило женщину без крова, сообщили в Degpunktā.

Соседи незадолго до полуночи заметили, что привычно темная местность по какой-то причине освещена. Отправившись выяснять источник света, обнаружили и горящий дом, и пожарных, которые пытались затушить пламя.

Хозяйка выбралась из здания своими силами, но сильно надышалась дымом.

"Дача, построенная из дерева, горела полностью. На месте была и хозяйка дома, которая еще до последнего момента пыталась спасти свои вещи", - рассказывает должностное лицо Государственной пожарно-спасательной службы.

Видео: сюжет программы Degpunktā

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