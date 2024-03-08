Видео ⟩ Невзгоды соседей под Олайне. Мужчина эмоционально и физически нападает на окружающих

"Мы бы хотели, чтобы нам помогали, чтобы в стране были законы, способные решить эту проблему", - рассказала литовка Дангира, которая вышла замуж за латвийца и мечтала о деревенской идиллии в Олайнском крае.

К сожалению, Андрей не позволяет осуществить мечту. Бывший сосед уехал, так как агрессивный мужчина регулярно бил его. Дангира тоже пережила агрессию Андрея.

В полицию на мужчину уже подана "целая куча" жалоб, но никаких действий не последовало. Соседи также запечатлели на видео, как Андрей катается на мотоцикле на грядках и хвастается, что "полиция ему ничего не сделает".

Сам Андрей говорит, что все против него сговорились, а он лишь хочет достичь соглашения с соседями о разделе имущества.

Видео: сюжет программы Bez Tabu