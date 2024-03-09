Фото ⟩ Дерзко, сексуально, ярко! Красная дорожка премии "Золотой микрофон"

В пятницу, 8 марта, в ATTA CENTRE прошла церемония вручения ежегодной премии в области музыки "Золотой микрофон" (Zelta mikrofons), на которую собрались самые яркие представители шоу-бизнеса. В этом году неотъемлемой частью мероприятия также стала красная дорожка. Посмотрите и вдохновитесь стилем латвийских музыкантов и участников церемонии!
Галерея: Музыкальная элита и фанаты на красной ковровой дорожке премии Zelta mikrofons
Премию Zelta mikrofons за лучший альбом 2023 года вечером 8 марта получила группа Astro'n'out с пластинкой "777", а лучшей песней была признана Raķešu zinātne музыкантов Fiņķis и Patrisha.
Лучшим хип-хоп-альбомом была признана пластинка Melnezera grāmata дуэта Netīrās cilpas, а Astro'n'out с пластинкой "777" стали победителями в номинации "Поп-музыкальный альбом года".
Пластинка Lapsene (Арта Двариона) Sākums была признана лучшим альбомом года в стиле рок или метал, а в категории "Альбом инди- или альтернативной музыки" было отмечено объединение Juuk за альбом Muļķa stabule.
Лучшим электронным альбомом прошлого года стала пластинка Hidden Beauty музыканта Sign Libra.
Пластинка Ķekatās группы Auļi была признана лучшим альбомом фолк- или мировой музыки, выпущенным в прошлом году, а Том Рудзинскис победил в категории "Альбом джазовой, фанк- или соул-музыки" с пластинкой Abyss.
Лучшим альбомом классической и вокальной музыки стала запись хора Латвийского радио Lūcija Garūta. Ābele/Apple Tree под управлением Сигварда Клявы, а Рейнис Сеянс и Лиепайский симфонический оркестр победили в номинации "Альбом межжанровой и инструментальной музыки" с пластинкой Vārna.