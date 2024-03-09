Фото ⟩ Дерзко, сексуально, ярко! Красная дорожка премии "Золотой микрофон"

Награду за лучший дебют получил продюсер и исполнитель электронной музыки Mickeen с пластинкой Hyalite.

В номинации "Альбом в жанре кантри или шлягера" победителем стал Эдвард Страздиньш с альбомом Lauku dzīves miera osta, а лучшим музыкальным альбомом для детей признана запись Ričijs Rū rīko koncertu 2 Лауриса Рейникса, Руты Рейники-Прейсы и Софии Тиммы.

Лучшим клипом признано видео на песню Fiņķis и Patrisha Raķešu zinātne, лучшей концертной записью - концерт Sudden Lights в Зеленом театре Межапарка, а в номинации "Дизайн альбома" победителем стала обложка пластинки Super группы Singapūras satīns.

Самой прослушиваемой записью на различных платформах ​стала песня Aija группы Sudden Lights, а приз зрительских симпатий за лучшую песню по результатам голосования получил Микс Галвановскис за трек Par savu zemi saukt.

​В номинации "Радиохит" победил певец Донс с песней Divatā. При оценке самых прослушиваемых песен учитываются латвийские радиостанции, транслирующие музыку, созданную в Латвии, а самые прослушиваемые песни в зависимости от частоты их звучания умножаются на рейтинги радиостанций. Претендовать на звание "Радиохита" могли записи, созданные в период со 2 декабря 2022 г. по 1 декабря 2023 г.

Группа Credo была удостоена награды за пожизненный вклад в развитие латвийской музыки. В этом году группа отмечает свое 50-летие. Ее участниками являются Гунтис Вейтс, Армандс Алкснис, Айварс Виксна и Гундарс Линтиньш.

Основателем группы является бас-гитарист Валдис Скуиньш, который начал репетировать 4 октября 1974 года с певицей Гиной Буркевице и гитаристом Айваром Лиепиньшем. За время существования группы было выпущено восемь альбомов, три сборника, вышла книга, написанная Андрой Алксне и документальный фильм Илзе Кунги-Мелгайле.

Всего на премию Zelta mikrofons в этом году было подано 478 заявок - 163 альбома, 134 песни, 120 видеоклипов, 46 дебютантов и 15 концертных записей в видеоформате.

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