Сб, 9.03.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Для абонентов

Фото ⟩ Дерзко, сексуально, ярко! Красная дорожка премии "Золотой микрофон"

Музыкальная элита и фанаты на красной ковровой дорожке премии Zelta mikrofons Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA
Sejas.lv Jānis Škapars rus.tvnet.lv
, ,
CopyMessenger Telegram Whatsapp

В пятницу, 8 марта, в ATTA CENTRE прошла церемония вручения ежегодной премии в области музыки "Золотой микрофон" (Zelta mikrofons), на которую собрались самые яркие представители шоу-бизнеса. В этом году неотъемлемой частью мероприятия также стала красная дорожка. Посмотрите и вдохновитесь стилем латвийских музыкантов и участников церемонии!

Музыкальная элита и фанаты на красной ковровой дорожке премии Zelta mikrofons
Музыкальная элита и фанаты на красной ковровой дорожке премии Zelta mikrofons Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA
Музыкальная элита и фанаты на красной ковровой дорожке премии Zelta mikrofons
Музыкальная элита и фанаты на красной ковровой дорожке премии Zelta mikrofons Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA
Музыкальная элита и фанаты на красной ковровой дорожке премии Zelta mikrofons
Музыкальная элита и фанаты на красной ковровой дорожке премии Zelta mikrofons Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Галерея: Музыкальная элита и фанаты на красной ковровой дорожке премии Zelta mikrofons 

Премию Zelta mikrofons за лучший альбом 2023 года вечером 8 марта получила группа Astro'n'out с пластинкой "777", а лучшей песней была признана Raķešu zinātne музыкантов Fiņķis и Patrisha.

Лучшим хип-хоп-альбомом была признана пластинка Melnezera grāmata дуэта Netīrās cilpas, а Astro'n'out с пластинкой "777" стали победителями в номинации "Поп-музыкальный альбом года".

Пластинка Lapsene (Арта Двариона) Sākums была признана лучшим альбомом года в стиле рок или метал, а в категории "Альбом инди- или альтернативной музыки" было отмечено объединение Juuk за альбом Muļķa stabule.

Лучшим электронным альбомом прошлого года стала пластинка Hidden Beauty музыканта Sign Libra.

Пластинка Ķekatās группы Auļi была признана лучшим альбомом фолк- или мировой музыки, выпущенным в прошлом году, а Том Рудзинскис победил в категории "Альбом джазовой, фанк- или соул-музыки" с пластинкой Abyss.

Лучшим альбомом классической и вокальной музыки стала запись хора Латвийского радио Lūcija Garūta. Ābele/Apple Tree под управлением Сигварда Клявы, а Рейнис Сеянс и Лиепайский симфонический оркестр победили в номинации "Альбом межжанровой и инструментальной музыки" с пластинкой Vārna.

Награду за лучший дебют получил продюсер и исполнитель электронной музыки Mickeen с пластинкой Hyalite.

В номинации "Альбом в жанре кантри или шлягера" победителем стал Эдвард Страздиньш с альбомом Lauku dzīves miera osta, а лучшим музыкальным альбомом для детей признана запись Ričijs Rū rīko koncertu 2 Лауриса Рейникса, Руты Рейники-Прейсы и Софии Тиммы.

Лучшим клипом признано видео на песню Fiņķis и Patrisha Raķešu zinātne, лучшей концертной записью - концерт Sudden Lights в Зеленом театре Межапарка, а в номинации "Дизайн альбома" победителем стала обложка пластинки Super группы Singapūras satīns.

Самой прослушиваемой записью на различных платформах ​стала песня Aija группы Sudden Lights, а приз зрительских симпатий за лучшую песню по результатам голосования получил Микс Галвановскис за трек Par savu zemi saukt.

​В номинации "Радиохит" победил певец Донс с песней Divatā. При оценке самых прослушиваемых песен учитываются латвийские радиостанции, транслирующие музыку, созданную в Латвии, а самые прослушиваемые песни в зависимости от частоты их звучания умножаются на рейтинги радиостанций. Претендовать на звание "Радиохита" могли записи, созданные в период со 2 декабря 2022 г. по 1 декабря 2023 г.

Группа Credo была удостоена награды за пожизненный вклад в развитие латвийской музыки. В этом году группа отмечает свое 50-летие. Ее участниками являются Гунтис Вейтс, Армандс Алкснис, Айварс Виксна и Гундарс Линтиньш.

Основателем группы является бас-гитарист Валдис Скуиньш, который начал репетировать 4 октября 1974 года с певицей Гиной Буркевице и гитаристом Айваром Лиепиньшем. За время существования группы было выпущено восемь альбомов, три сборника, вышла книга, написанная Андрой Алксне и документальный фильм Илзе Кунги-Мелгайле.

Всего на премию Zelta mikrofons в этом году было подано 478 заявок - 163 альбома, 134 песни, 120 видеоклипов, 46 дебютантов и 15 концертных записей в видеоформате.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти