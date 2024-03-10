Лондон готов помочь Берлину с поставками ракет Taurus в Украину

"Мы планируем тесно сотрудничать с нашими немецкими партнерами по этому и всем другим вопросам, чтобы помочь Украине", - сказал министр, отвечая на вопрос, может ли Лондон помочь Берлину решить проблемы, препятствующие поставкам ракет Taurus.

На вопрос, рассматривают ли Германия и Великобритания замену Taurus на Storm Shadow, Кэмерон ответил, что Лондон готов рассмотреть все варианты. "Но я не буду раскрывать никаких подробностей и не скажу нашим оппонентам, что мы имеем в виду", - добавил глава МИД Великобритании.

Кэмерон также отметил, что не может детальнее комментировать решение властей Германии отказаться от поставок Taurus Украине. По его словам, каждая страна принимает свои решения.

"Я бы сказал только две вещи. Во-первых, мы помогли Украине отразить российские войска и доказать, что она может остановить Путина. Второе: если мы хотим справедливого мира, его можно достичь только силой. Если мы говорим, что хотим поддержать Украину, но поддерживаем мирный процесс, ни то, ни другое не добьется успеха", - сказал политик.

Ракеты Taurus способны поражать цели на расстоянии около 500 километров, что позволило бы украинской армии атаковать цели в глубине России. Дальность уже поставленных в Украину французских ракет Scalp и британских Storm Shadow составляет около 250 километров. Ракеты Taurus имеют четыре различные навигационные системы, включая оптический прибор, позволяющий ориентироваться по рельефу.

Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно выступал против поставок Taurus Киеву. Так, по его словам, "при неправильном использовании" ракеты могут поразить "конкретную цель где-нибудь в Москве". Шольц заявил, что Великобритания и Франция были обеспокоены тем, чтобы точно знать, где приземлятся их ракеты. В случае поставки Taurus это будет означать участие немецких военных в запуске, заявил канцлер.

Следует отметить, что 43 ракеты Taurus находятся на вооружении испанских, а 260 - южнокорейских вооруженных сил. Однако о присутствии немецких солдат в армиях двух упомянутых стран пока ничего не известно.

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