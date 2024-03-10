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В ворота Букингемского дворца на автомобиле врезался мужчина

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Ворота Букингемского дворца после аварии
Ворота Букингемского дворца после аварии Фото: AP/Scanpix

Ранним утром в воскресенье в ворота Букингемского дворца на автомобиле врезался мужчина, сообщает ВВС.

Полицейские метрополитена задержали мужчину на месте происшествия, но позднее он был доставлен в больницу.

Инцидент произошел в 2:33 по местному времени.

В результате аварии были повреждены ворота королевской резиденции.

"Вооруженные стражи порядка задержали мужчину на месте происшествия по подозрению в преступном нанесении вреда. Он был доставлен в больницу. Информации о пострадавших нет. Ведется следствие, чтобы выяснить все обстоятельства", - говорится в сообщении полиции.

В момент аварии ни одного члена королевской семьи в Букингемском дворце не было.

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