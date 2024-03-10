Снятый с рейса экс-премьер Эстонии: слухи о том, что я был пьян – клевета!

"Через знакомых узнал, что сегодня в аэропорту Хельсинки Таави Рыйваса сняли с рейса в Японию", - говорится в сообщении, присланном в редакцию Elu24 в субботу вечером. Рыйвас должен был отправиться в Японию с делегацией Министерства иностранных дел.

Примечательно, что сегодня начался визит в Японию министра иностранных дел Маргуса Цахкна. Помимо министра и официальной делегации, в поездке участвует и бизнес-делегация, состоящая из представителей различных компаний Эстонии, в числе которых находится и Таави Рыйвас.

"Это правда, что мы с министром иностранных дел в одно время - но разными рейсами - летели в Японию. Насколько я знаю, делегация министра летела в аэропорт Нарита, а я - в Ханэда", - объясняет Таави Рыйвас.

"На рейсе Таллинн-Хельсинки я повздорил со стюардессой, потому что во время полета использовал для работы ноутбук. Именно по этой причине меня не пустили на следующий рейс в Японию. Я подал официальную жалобу в авиакомпанию Finnair, требуя возмещения убытков", - говорит он.

На заявление информатора Elu24, что бывший премьер-министр был пьян, и поэтому его и высадили из самолета, Рыйвас твердо заявил: "Это клевета!". Он добавил, что намерен обратиться в Совет по прессе, если потребуется.

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