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Фото ⟩ Из Латвии тоже: у эстонско-российской границы обнаружена парковка брошенных автомобилей

Арвед Брейдакс rus.postimees.ee
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Расположенная в районе погранпункта Койдула бесплатная парковка, которой пользовались многие люди, пересекающие эстонско-российскую границу пешком, со временем превратилась в свалку, где практически не найти парковочного места среди брошенного там автохлама, пишет Rus.Postimees.

Парковка, вмещающая почти полсотни автомобилей, с приходом весны выглядит печально. Volkswagen с украинскими номерами после того, как растаял сугроб, частично провалился с парковки в кювет, в котором валяется всевозможный мусор.

У внедорожника Mercedes открутили как передние, так и задние фары, BMW остался без задних колес, а Audi, судя по всему, вопреки желанию владельца лишили передних фар.

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