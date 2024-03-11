Расположенная в районе погранпункта Койдула бесплатная парковка, которой пользовались многие люди, пересекающие эстонско-российскую границу пешком, со временем превратилась в свалку, где практически не найти парковочного места среди брошенного там автохлама, пишет Rus.Postimees.
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Фото ⟩ Из Латвии тоже: у эстонско-российской границы обнаружена парковка брошенных автомобилей
Парковка, вмещающая почти полсотни автомобилей, с приходом весны выглядит печально. Volkswagen с украинскими номерами после того, как растаял сугроб, частично провалился с парковки в кювет, в котором валяется всевозможный мусор.