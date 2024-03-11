У посетителей "выборов" президента России в Риге проверят разрешение находиться в Латвии

Он призвал проживающих в Латвии российских граждан, желающих принять участие в так называемых выборах президента России, ожидать подобных возможных проверок на улице. "Доступ к посольству будет контролироваться соответствующим образом - будут созданы контрольно-пропускные пункты совместно с Госпогранохраной, проверяя вид на жительство или визы", - сказал Рукс.

Глава полиции добавил, что такие же проверки российские службы проводят и тогда, когда граждане Латвии идут голосовать на избирательные участки в России.

Он сообщил, что сегодня этот латвийский подход к работе во время "выборов" президента России будет представлен коллегам из Литвы, которые, по их мнению, могут осуществить подобную деятельность. "Это внутренний выбор каждой страны, [но] мы предвидим такие шаги в нашей стране", - сказал Рукс.

Предполагается, что в ходе проверок упомянутых российских граждан могут быть обнаружены грубые нарушения правил проживания, что немедленно приведет к началу процедуры депортации. Для правильного соблюдения процедур, предусмотренных регламентом, в проверке примут участие и коллеги из Управления по делам гражданства и миграции.

Рукс неоднократно подчеркивал, что во время "выборов" президента России Госполиция Латвии будет работать в усиленном режиме и обязуется без малейшей жалости пресекать любые действия по прославлению осуществляемой Россией агрессии.

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