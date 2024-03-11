Трагедии на дорогах Латвии: в воскресенье в ДТП погибли два человека

В воскресенье, 10 марта, в Латвии зарегистрировано 62 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в авариях погибли два человека, в том числе пешеход, сообщили в Государственной полиции.
Одно ДТП со смертельным исходом произошло в Земгале, второе - в Курземе. Еще семь человек в минувшие сутки получили в результате ДТП различные травмы.
В воскресенье на дорогах Латвии зарегистрировано 568 нарушений правил дорожного движения, в том числе 322 случая превышения скорости.
Семь водителей были задержаны за вождение в нетрезвом виде. Трое находились в сильном алкогольном опьянении и будут привлечены к уголовной ответственности.
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