Трагедии на дорогах Латвии: в воскресенье в ДТП погибли два человека

Одно ДТП со смертельным исходом произошло в Земгале, второе - в Курземе. Еще семь человек в минувшие сутки получили в результате ДТП различные травмы.

В воскресенье на дорогах Латвии зарегистрировано 568 нарушений правил дорожного движения, в том числе 322 случая превышения скорости.

Семь водителей были задержаны за вождение в нетрезвом виде. Трое находились в сильном алкогольном опьянении и будут привлечены к уголовной ответственности.

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