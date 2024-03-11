Сартc: 30 лет относительного мира закончились

Он отметил, что из-за различных процессов мир становится все более неспокойным, небезопасным и нестабильным, а тот факт, что Россия преобразовала свою экономику в военную, означает, что она намерена продолжать войну.

В то же время, как отметил Сартс, НАТО проводит крупнейшие за последние десятилетия учения и готовится к худшим сценариям.

"Нужно понимать, что 30 лет относительного мира закончились. Вероятно, мы не увидим его еще какое-то время", - сказал он.

По словам руководителя центра, наиболее вероятным и ожидаемым видом атак со стороны России в настоящее время являются гибридные атаки. В регионе участились случаи саботажа со стороны пророссийски настроенных местных жителей, часто по инициативе российских спецслужб. Россия остается угрозой для своих соседей до тех пор, пока ее военный потенциал не будет разрушен, отметил Сартс.

Он положительно оценил меры по укреплению границ Латвии. "Лучшее, что можно сделать - это быть полностью готовыми, потому что если мы хорошо подготовлены, то вероятность того, что Россия захочет здесь что-то сделать, будет меньше", - сказал директор Центра передового опыта НАТО по стратегической коммуникации.

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