Видео ⟩ BMW врезался в столб в Дарзциемсе. Водитель говорит, что его подрезали

В то время как другие участники дорожного движения на пересечении улиц Пиедруяс и Пилдас продолжали ехать в привычном направлении, на этом же участке дороги водитель автомобиля BMW совершил неудачный маневр, поворачивая налево.

Он не смог разделить дорогу с водителем неопознанного транспортного средства, в результате чего черный BMW врезался в столб светофора, серьезно повредив переднюю часть автомобиля. По словам водителя, пострадавшего в ДТП, он не успел зафиксировать конкретную машину, поскольку виновник сразу покинул место происшествия.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке

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