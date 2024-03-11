Депутаты требуют отставки Ашераденса после подозрений о зарплате в конвертах в офисе "Единства"

Выборы в 14-й Сейм в 2022 году принесли партии удачу. Она получила 26 мест в парламенте и до следующих выборов в Сейм в 2026 году может получать максимальное финансирование госбюджета - 1,12 миллиона евро в год. Долгов у партии больше нет.

Бывший сотрудник офиса "Единства" подал на партию в суд. Еще до подачи иска он забил тревогу, написав заявления в KNAB и VID, обвиняя руководство партии в выплате сотрудникам офиса зарплат в конвертах.

Нормунд Орлеанс является членом партии уже более 20 лет и сейчас занимает пост депутата Марупского края. Много лет он был сотрудником офиса партии "Единство", однако в конце декабря его уволили.

Конфликт между партией и ее бывшим членом продолжается уже несколько лет, Орлеанс обвиняет партию в выплате зарплат в конвертах себе и еще по меньшей мере 10 сотрудникам офиса.

"Нам сказали - или ты уходишь, или [остаешься] на этих условиях. Так что весь этот период, да и Covid был в это время... В любом случае можно обвинять, но реально же людям надо как-то выживать. Потому что на данный момент мой коллега практически находится на грани отчаяния, поскольку для него это единственный способ остаться на плаву", - рассказал Орлеанс.