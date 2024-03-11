Депутаты требуют отставки Ашераденса после подозрений о зарплате в конвертах в офисе "Единства"

Депутаты "Объединенного списка" (ОС) подали заявление с просьбой об отставке министра финансов, председателя партии "Единство" Арвила Ашераденса после подозрений в выплате зарплат в конвертах в партии, сообщили представители ОС.
Уже сообщалось, что в распоряжение передачи Nekā personīga телеканала TV3 попали несколько написанных бывшим главой офиса партии Нормундом Орлеансом заявлений руководству и комиссии по этике по поводу возможных нарушений в руководстве партии. В партии считают, что утверждения необоснованны. Бывший сотрудник проинформировал о своих подозрениях и правозащитные учреждения, а также обратился в суд.
Дела у партии "Единство" в последние годы шли по-разному. В 2018 году она была на грани развала. На выборах в 13-й Сейм, стартуя вместе с пятью региональными партиями, "Единство" получило всего 8 депутатских мест. На 15 меньше, чем в 12-м Сейме. Однако нестихающие разногласия среди других партий позволили "Единству" получить кресло премьера.
На выборах в 12-й Сейм победу одержали кандидаты, которые вели индивидуальные кампании. В результате KNAB пришел к выводу, что партия превысила лимит на проведение кампании. "Единство" лишилось государственного финансирования и влезло в долги - как перед организаторами кампании, так и перед государственным бюджетом. В период с 2018 по 2022 год партия получила от государства чуть более 1,2 миллиона.
Выборы в 14-й Сейм в 2022 году принесли партии удачу. Она получила 26 мест в парламенте и до следующих выборов в Сейм в 2026 году может получать максимальное финансирование госбюджета - 1,12 миллиона евро в год. Долгов у партии больше нет.
Бывший сотрудник офиса "Единства" подал на партию в суд. Еще до подачи иска он забил тревогу, написав заявления в KNAB и VID, обвиняя руководство партии в выплате сотрудникам офиса зарплат в конвертах.
Нормунд Орлеанс является членом партии уже более 20 лет и сейчас занимает пост депутата Марупского края. Много лет он был сотрудником офиса партии "Единство", однако в конце декабря его уволили.
Конфликт между партией и ее бывшим членом продолжается уже несколько лет, Орлеанс обвиняет партию в выплате зарплат в конвертах себе и еще по меньшей мере 10 сотрудникам офиса.
"Нам сказали - или ты уходишь, или [остаешься] на этих условиях. Так что весь этот период, да и Covid был в это время... В любом случае можно обвинять, но реально же людям надо как-то выживать. Потому что на данный момент мой коллега практически находится на грани отчаяния, поскольку для него это единственный способ остаться на плаву", - рассказал Орлеанс.
"19 декабря я получил, но на деле рабочие уведомления и желание избавиться от меня лично появились гораздо раньше. Члена правления Карлиса Шадурскиса также отправили сообщить, чтобы я уходил и что будет поддержка от выборов Ашераденса. У меня в трудовом договоре сказано: если это серьезные нарушения, которые связаны с компанией, как и с использованием административных ресурсов, так и с моей зарплатой - неуплатой налогов - о чем я просил - "пожалуйста, заплатите налоги" - и что мне обещали. Обещали и обещали, и в итоге Ашераденс сказал, что он так делать не будет, если я не готов работать по-старому".
Орлеанс рассказал, что в 2017 году, когда у партии возникли серьезные денежные проблемы, одним из механизмов экономии были зарплаты в конвертах. Орлеанс возражал против этого, и ему обещали, что с улучшением ситуации всю зарплату будут платить официально и заплатят налоги за период, когда зарплату платили в конвертах. Кроме официальной зарплаты он получал наличными 650 евро. По его словам, конверты оставляли на столе.
Председатель правления партии Ашераденс с утверждениями Орлеанса не согласен. Партия провела внутреннее расследование и опросила сотрудников.
"Знаете, мир такой, в котором я могу ответить за себя. Ни председатель правления, ни правление не платят зарплату - это вопрос, который должен задать генеральный секретарь, который занимается вопросами заработной платы. В любом случае мы пытались выяснить правду, и нам не удалось получить подтверждение подобных фактов", - отметил он.
Во время, когда выплачивались зарплаты в конвертах, генеральным секретарем "Единства" был Артис Кампарс. В январе 2023 года он тихо ушел с должности. Это совпадает со временем, когда Орлеанс после победы партии на выборах в 14-й Сейм снова поднял вопрос об уплате налогов. Орлеанс и другие сотрудники офиса получили дополнения к трудовым договорам, которыми была повышена официальная зарплата. Неофициально известно, что зарплата сотрудников офиса не менялась 10 лет.
Однако увеличение зарплаты Ореланса не устроило, он просил оплатить налоги за зарплату в конвертах. В конце марта он обратился к тогдашнему премьеру и председателю правления "Нового Единства" Кришьянису Кариньшу. Ответа не последовало, поэтому в августе он написал еще одно заявление руководству партии и комиссии по этике, затем еще одно, и еще одно - Эвике Силине. Никто не ответил.
"Я думаю, это личные мысли человека, пусть их оценивают правоохранительные учреждения. Мы как правление оценили наши соответствующие структуры. Мы заказали аудит, но не нашли четких доказательств того, что все сделанные заявления правдивы", - заявила премьер-министр Эвика Силиня.
Не получив ответа, Орлеанс в декабре прошлого года написал заявление в KNAB, VID, Госинспекцию труда, генпрокурору и в Госинспекцию данных. Кроме зарплат в конвертах, Орлеанс сообщил и о проблемах с бухгалтерским учетом и хранением данных. Теперь появилась реакция и от партии. В январе Орлеанс потерял работу в офисе партии.
В январе Орлеанс обратился в суд с иском к партии "Единство" и объединению "Новое Единство". Иск связан с неправильным сроком уведомления, неравным отношением и неблагоприятными последствиями.
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