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Жителям массово приходят э-письма от мошенников: они выдают себя за сотрудников правоохранительных органов

rus.tvnet.lv
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Компьютер. Иллюстративное фото
Компьютер. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Сегодня, 11 марта, жителям в массовом масштабе рассылаются мошеннические электронные письма, предположительно, от имени Государственной полиции и Европола, сообщает учреждение по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий CERT.

Цель мошенников - начать переписку и выманить деньги. CERT и Госполиция уже предупреждали о подобных кампаниях.

В ответ на подобные письма преступники присылают документ под названием "правовой компромисс", в котором просят перевести деньги якобы для прекращения судебного разбирательства. По имеющейся в распоряжении полиции информации, в прошлом году один человек попался на письма, отправленные от имени Госполиции, и был обманут.

Государственная полиция предупреждает, что ни Государственная полиция, ни другие правоохранительные органы не рассылают подобные электронные письма! Информация, полученная в ходе текущего расследования, показывает, что эти электронные письма отправлены мошенниками из одной из стран Африканского континента.

Призываем жителей сохранять осторожность и не раскрывать свои личные данные и данные банковских счетов мошенникам и не переводить деньги, а также соблюдать другие меры безопасности!

Фото: Мошенники высылают э-письма

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