Жителям массово приходят э-письма от мошенников: они выдают себя за сотрудников правоохранительных органов

Цель мошенников - начать переписку и выманить деньги. CERT и Госполиция уже предупреждали о подобных кампаниях.

‼️Šodien masveidā iedzīvotājiem tiek izsūtīti krāpnieciski e-pasti it kā Valsts policijas un Europol vārdā. Krāpnieku mērķis - uzsākt saraksti un izkrāpt naudu. Par līdzīgām kampaņām https://t.co/8nnjFn07MP un @Valsts_policija brīdinājušas arī iepriekš: https://t.co/BixYlRhrLf pic.twitter.com/74IBmmmxgV — CERT (@certlv) March 11, 2024

В ответ на подобные письма преступники присылают документ под названием "правовой компромисс", в котором просят перевести деньги якобы для прекращения судебного разбирательства. По имеющейся в распоряжении полиции информации, в прошлом году один человек попался на письма, отправленные от имени Госполиции, и был обманут.

Государственная полиция предупреждает, что ни Государственная полиция, ни другие правоохранительные органы не рассылают подобные электронные письма! Информация, полученная в ходе текущего расследования, показывает, что эти электронные письма отправлены мошенниками из одной из стран Африканского континента.

Призываем жителей сохранять осторожность и не раскрывать свои личные данные и данные банковских счетов мошенникам и не переводить деньги, а также соблюдать другие меры безопасности!

Фото: Мошенники высылают э-письма

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