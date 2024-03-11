Министр юстиции ответила на обвинения о выплате в партии зарплат "в конвертах"

Произошла громкая и, возможно, политически мотивированная атака на репутацию "Единства", заявила сегодня, 11 марта, после заседания коалиции министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство"), комментируя обвинения в выплате в партии зарплат "в конвертах".
В программе Nekā personīga сообщалось, что бывший сотрудник офиса "Единства" Нормунд Орлеанс обратился в правоохранительные органы, утверждая, что партия выплачивала ему и еще как минимум десяти сотрудникам офиса так называемые зарплаты в конвертах.
Либиня-Эгнере подчеркнула, что "Единство" никогда не выплачивало зарплату "в конвертах", что подтвердила и внутренняя проверка. Партия также попросила провести внешнюю проверку, добавила она.
Правление "Единства" сегодня, 11 марта, приняло решение обратиться в правоохранительные органы против Орлеанса.
"Я считаю, что подобные заявления и их появление в СМИ направлены на подрыв репутации конкретной политической партии, и мы примем меры против этого", - заявила Либиня-Эгнере.
"Объединенный список" призвал к отставке председателя "Единства", министра финансов Арвила Ашераденса.
Министр экономики от Союза зеленых и крестьян (СЗК) Виктор Валайнис заявил, что это политический шаг со стороны "Объединенного списка", но "крайне неуместный", поскольку информацию проверяют правоохранительные органы.
"В данный момент очень преждевременно требовать отставки на основании того, что кто-то что-то сказал", - заявил Валайнис.
Министр культуры от "Прогрессивных" Агнесе Логина заявила, что партия очень серьезно относится к коррупционным рискам, и в данном случае "Прогрессивные" доверяют мнению и экспертизе правоохранительных органов.
Информацию о выплате зарплат в конвертах в офисе "Единства" расследует Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), поскольку финансирование партий регулируется очень подробно и подлежит контролю KNAB, сообщили агентству LETA в Службе государственных доходов (VID).
В декабре прошлого года в VID поступила жалоба о якобы имевшей место выплате зарплат "в конвертах". На основании этого заявления VID провела первичную оценку, однако в заявлении не было указано никакой конкретной информации о нарушениях, которую VID могла бы проанализировать.
В правоохранительные органы обратился бывший сотрудник офиса партии "Единство" Нормунд Орлеанс, утверждая, что партия выплачивала ему и еще как минимум десяти сотрудникам офиса так называемую зарплату в конвертах.
Орлеанс, многолетний член "Единства", который также является депутатом Марупского самоуправления, утверждает, что выплаты "в конвертах" начались примерно в 2017 году, когда партия столкнулась с финансовыми трудностями. Орлеанс возражал, когда получил первую зарплату в конверте, но ему пообещали, что по мере улучшения финансового положения партии официальные выплаты зарплаты возобновятся и все налоги за предыдущий период будут уплачены.
Он рассказал программе, что получал 650 евро "в конверте" в дополнение к своей официальной зарплате. Такие же конверты он видел на столах других коллег.
Не дождавшись обещанной уплаты налогов, Орлеанс обращался в правление партии и к ведущим политикам, в том числе к тогдашнему премьер-министру Кришьянису Кариньшу и нынешнему премьер-министру Эвике Силине, но результатов не последовало.
В декабре Орлеанс был уволен из партийного бюро. Затем он подал в суд на "Единство" и партийное объединение "Новое Единство" за неправильный срок увольнения, разницу в отношении и создание неблагоприятных последствий.
В связи с выплатой зарплат "в конвертах" Орлеанс подал жалобы в KNAB, VID, Государственную инспекцию по труду и Генеральную прокуратуру, а также в Государственную инспекцию данных в связи с предполагаемыми нарушениями при хранении персональных данных.
Председатель "Единства", министр финансов Арвил Ашераденс, отрицает утверждения Орлеанса о выплате зарплат "в конвертах". Партия провела внутреннее расследование, сотрудники были опрошены, но никто ничего об этом не знает.
в БПБК подтвердили, что получили заявления Орлеанса и партии и проверяют их.
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