Министр юстиции ответила на обвинения о выплате в партии зарплат "в конвертах"

Информацию о выплате зарплат в конвертах в офисе "Единства" расследует Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), поскольку финансирование партий регулируется очень подробно и подлежит контролю KNAB, сообщили агентству LETA в Службе государственных доходов (VID).

В декабре прошлого года в VID поступила жалоба о якобы имевшей место выплате зарплат "в конвертах". На основании этого заявления VID провела первичную оценку, однако в заявлении не было указано никакой конкретной информации о нарушениях, которую VID могла бы проанализировать.

В правоохранительные органы обратился бывший сотрудник офиса партии "Единство" Нормунд Орлеанс, утверждая, что партия выплачивала ему и еще как минимум десяти сотрудникам офиса так называемую зарплату в конвертах.

Орлеанс, многолетний член "Единства", который также является депутатом Марупского самоуправления, утверждает, что выплаты "в конвертах" начались примерно в 2017 году, когда партия столкнулась с финансовыми трудностями. Орлеанс возражал, когда получил первую зарплату в конверте, но ему пообещали, что по мере улучшения финансового положения партии официальные выплаты зарплаты возобновятся и все налоги за предыдущий период будут уплачены.

Он рассказал программе, что получал 650 евро "в конверте" в дополнение к своей официальной зарплате. Такие же конверты он видел на столах других коллег.