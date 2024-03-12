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Предполагаемая мать младенца, найденного в Эстонии мертвым, посетила Неделю моды в Лондоне, а затем улетела в Марокко

Кристийна Рейманд Limon.ee
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Фото: Elu24

Женщина, которую подозревают в том, что она бросила новорожденного ребенка, судя по сообщениям в социальных сетях, сбежала на Неделю моды в Лондоне в середине февраля, а затем в Марокко, где ее задержала полиция, сообщает Limon.ee. "Мы и понятия не имели, что она беременна", - говорит житель деревни.

30-летняя женщина была задержана полицией в Марокко (Северная Африка) в связи с отказом от новорожденного ребенка в середине февраля в Сууре-Ляхтру, Ляэнемаа, сообщает Postimees.

Местные жители Сууре-Ляхтру говорят, что она - женщина жила на успешной органической ферме и у нее было несколько сестер и братьев.

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