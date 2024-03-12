Дело о найденном в Эстонии мертвом младенце: предполагаемая мать задержана в Марокко

Полиция региона Дахла в Марокко задержала 30-летнюю женщину, сейчас ведется подготовка к ее экстрадиции в Эстонию. Регион Дахла расположен в самопровозглашенной, но непризнанной международным сообществом Западной Сахаре.

Как писал Limon.ee, в середине февраля подозреваемая после предполагаемого преступления сбежала на Неделю моды в Лондоне, а затем отправилась в Марокко.

Тем временем сестра подозреваемой рассказала Rus.Postimees, что семья понятия не имела, что женщина могла быть беременна. "Семья не знала о ее беременности. Мы не можем понять, как это возможно, ведь у нее не было ни беременного живота, ни чего-то в этом роде. Это очень странно", - призналась она.

Хотя в социальных сетях видно, что подозреваемая чаще общалась со своим братом, ее сестра, беседовавшая с Postimees, подтвердила, что и брат был поражен новостями. "Мы думаем, может быть, ее как-то подставили... Я не могу себе представить", - добавила девушка.

5 февраля около 11:40 в центр тревоги поступил сигнал о том, что собака, которую держали на местном хуторе, принесла мертвого ребенка на террасу хутора в Сууре-Ляхтру в Ляэнемаа. Полиция немедленно начала масштабные поиски на территории хутора и рядом с ней, однако мать новорожденного ребенка найти так и не удалось.

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