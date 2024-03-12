В трех регионах РФ произошли атаки дронов

В Орле после нападения на нефтяной базе вспыхнул серьезный пожар, к тушению которого приступили около 60 человек и пожарный поезд. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в городе упал дрон. "Атака произошла на объект топливно-энергетического комплекса. На месте работают специальные службы в целях локализации возгорания. Пострадавших нет", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в небе над Курском действует ПВО, а над регионом были сбиты шесть беспилотников.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородской области с беспилотника были сброшены четыре бомбы. Взрывы повредили линии электропередачи, семь населенных пунктов остались без электричества, но никто не пострадал.

По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, над городом был обнаружен и уничтожен БПЛА. "По предварительным данным, последствий на земле нет", - утверждает он и добавляет, что "режим опасности от воздушных целей не вводился".

Министерство региональной безопасности Тульской области сообщает, что над регионом сбили дрон, в результате чего пострадавших и разрушений нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин писал, что в Подмосковье ПВО сбили дрон, направлявшийся в сторону столицы.

Украинские власти пока не комментировали данные об ударах БПЛА по регионам России.

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