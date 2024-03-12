Теплее и влажнее: синоптики рассказали, чем отличилась прошедшая зима

Средняя температура воздуха в Латвии зимой 2023-2024 годов составила -1,9 градуса, что на 0,5 градуса выше, чем в среднем за 1991-2020 годы, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Наибольшее отклонение температуры от нормы зимой было на юге страны, в Даугавпилсе оно достигло 1,3 градуса, и только на двух станциях наблюдения - в Айнажи и Руиене - зима была холоднее нормы: средняя трехмесячная температура воздуха была ниже нормы на 0,3 и 0,1 градуса соответственно.
Средняя температура воздуха в декабре в целом соответствовала норме, январь был на 2,2 градуса холоднее, а февраль - на 3,7 градуса теплее нормы.
Зима началась с сильных морозов: в первой декаде декабря средняя температура воздуха составила -5,6 градуса, что на 5,4 градуса холоднее нормы. Затем потеплело, и во второй и третьей декадах средняя температура составила +1 градус.
В начале декабря высота снежного покрова во многих районах увеличилась до 25-30 сантиметров. Во второй половине декабря снежный покров был непостоянным, а уровень воды в реках повысился, что привело к затоплению пойм. Однако к концу месяца во многих местах выпал снег, и Рождество на большей части Латвии было белым.
В начале января на большей части территории страны не было морозов, но к середине месяца образовался снежный покров толщиной 20-35 см. В последней декаде месяца температура повысилась, снег на большей части территории страны растаял, на реках Курземе и Земгале сошел лед.
7 января суточная температура воздуха в Зосены опустилась до -25 градусов, что является самой низкой суточной температурой воздуха с 2012 года. 8 января на Даугавпилсской наблюдательной станции была зафиксирована самая низкая температура воздуха в Латвии этой зимой, которая составила -29,5 градуса.
Самая высокая зимняя температура была зафиксирована 16 февраля в Павилосте - +11,4 градуса, а в Лиепае и Вентспилсе в этот день температура воздуха достигла +11,3 градуса. Рекорд тепла для второй декады февраля был побит на всех трех станциях наблюдения.
В первой половине февраля часто шли снег и мокрый снег: в Дагде высота снежного покрова достигала 37 сантиметров, а в конце месяца по всей стране сплошной снежный покров растаял.
Общее количество осадков зимой в Латвии составило в среднем 175,6 миллиметра, или 121% от нормы. Декабрь и февраль были более влажными, чем обычно.
Средняя скорость ветра в Латвии зимой 2023-2024 годов составила 3,5 метра в секунду, что соответствует сезонной норме.
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