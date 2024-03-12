Теплее и влажнее: синоптики рассказали, чем отличилась прошедшая зима

Наибольшее отклонение температуры от нормы зимой было на юге страны, в Даугавпилсе оно достигло 1,3 градуса, и только на двух станциях наблюдения - в Айнажи и Руиене - зима была холоднее нормы: средняя трехмесячная температура воздуха была ниже нормы на 0,3 и 0,1 градуса соответственно.

Средняя температура воздуха в декабре в целом соответствовала норме, январь был на 2,2 градуса холоднее, а февраль - на 3,7 градуса теплее нормы.

Зима началась с сильных морозов: в первой декаде декабря средняя температура воздуха составила -5,6 градуса, что на 5,4 градуса холоднее нормы. Затем потеплело, и во второй и третьей декадах средняя температура составила +1 градус.

В начале декабря высота снежного покрова во многих районах увеличилась до 25-30 сантиметров. Во второй половине декабря снежный покров был непостоянным, а уровень воды в реках повысился, что привело к затоплению пойм. Однако к концу месяца во многих местах выпал снег, и Рождество на большей части Латвии было белым.