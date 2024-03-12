На Бривибас гатве водитель совершил необъяснимый маневр и перевернулся на крышу

Утром в воскресенье Бривибас гатве в Риге была почти полностью свободна от машин, однако для двух водителей дорога с несколькими полосами оказалась слишком узкой, сообщает передача Degpunktā.
Так, на Бривибас гатве легковой автомобиль Nissan, выполняя не до конца понятный маневр, приземлился на крышу. Вторая пострадавшая в ДТП машина - Subaru - осталась на колесах, но была недалеко от столь же тяжелых последствий.
Сам виновник аварии не захотел говорить о произошедшем. В свою очередь водитель второй машины в комментариях не отказал, добавив, что до сих пор в шоке по поводу такого дикого инцидента при столь спокойном движении.
Полиция сообщает, что обстоятельства произошедшего все еще выясняются. В данный момент известно, что оба водители были трезвы, начат административный процесс.
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