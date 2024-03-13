Видео ⟩ Ремонтные работы не ведутся, но перекресток в Риге закрыт; водители игнорируют "кирпич"

В Риге на участке улицы Гростонас до пересечения с улицей Малпилс (рядом с "Арена Рига") идет реконструкция канализационной сети. Хотя на самом перекрестке работы давно не ведутся и его можно использовать для движения транспорта, но со всех сторон стоят дорожные знаки, запрещающие движение. Водители считают запрет абсурдным, сообщает программа Bez tabu.
Водители игнорируют эти запреты и продолжают движение через перекресток.
Реконструкция началась в конце февраля. В Рижской думе утверждают, что работы планировалось завершить 15 марта, однако строительная компания сообщила, что сроки работ будут продлены, поскольку проект строительства в некоторых аспектах не соответствует ситуации в реальности - например, неподходящая конструкция покрытия, уложенная под существующий асфальт.
В ходе работ со всех сторон перекрестка были установлены дорожные знаки "Въезд воспрещен", еще его называют по-простому "кирпич".
Многие водители рассказывают программе, что движение транспорта не мешает строительным работам, которые ведутся на улице Гростонас перед перекрестком.
"Несколько раз в день на перекрестке работает строительная техника. В это время перекресток нельзя пересечь, поэтому его закрывают для движения", - пояснили программе в департаменте Рижской думы.
Паулс Тимротс, ведущий передачи Zebra, также считает запрет неправильным.
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Видео: Сюжет программы Bez tabu
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