Видео ⟩ Ремонтные работы не ведутся, но перекресток в Риге закрыт; водители игнорируют "кирпич"

Водители игнорируют эти запреты и продолжают движение через перекресток.

Реконструкция началась в конце февраля. В Рижской думе утверждают, что работы планировалось завершить 15 марта, однако строительная компания сообщила, что сроки работ будут продлены, поскольку проект строительства в некоторых аспектах не соответствует ситуации в реальности - например, неподходящая конструкция покрытия, уложенная под существующий асфальт.

В ходе работ со всех сторон перекрестка были установлены дорожные знаки "Въезд воспрещен", еще его называют по-простому "кирпич".

Многие водители рассказывают программе, что движение транспорта не мешает строительным работам, которые ведутся на улице Гростонас перед перекрестком.

"Несколько раз в день на перекрестке работает строительная техника. В это время перекресток нельзя пересечь, поэтому его закрывают для движения", - пояснили программе в департаменте Рижской думы.

Паулс Тимротс, ведущий передачи Zebra, также считает запрет неправильным.

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Видео: Сюжет программы Bez tabu

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