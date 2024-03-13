Пуятс: улучшилось сотрудничество с жителями приграничья в борьбе с нелегальной миграцией

По его словам, в пограничную охрану поступают десятки звонков от местных жителей о том, что в приграничной зоне замечены подозрительные лица.

Пуятс обратил внимание на недавно принятые поправки к закону, ужесточающие уголовное наказание за помощь нелегальным мигрантам. Он считает, что эти поправки также послужили сдерживающим фактором, отбив у жителей приграничья желание заниматься подобной незаконной деятельностью.

Начальник пограничной охраны также напомнил о приговоре Латгальского окружного суда, который на прошлой неделе приговорил гражданина Пакистана к шести годам и одному месяцу лишения свободы за то, что он перевез через латвийскую границу 19 нелегальных мигрантов.

Пуятс выразил надежду, что этот приговор послужит своевременным предупреждением для тех, кто задумывается, не заняться ли незаконной деятельностью.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров вновь объявил усиленный режим охраны границы, который будет действовать с 13 марта до 12 сентября этого года.

Режим усиленной охраны вводится в Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях, в Каунатской волости Резекненского края и Даугавпилсе.

Режим усиленной охраны будет действовать в связи с возобновившимся ростом числа попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.

Государственная пограничная охрана (ГПО) обеспечивает непрерывную охрану восточной границы, однако в связи с ростом числа попыток незаконного пересечения границы Государственной полиции и Национальным вооруженным силам поручено оказывать ГПО необходимую поддержку.

Как сообщалось, в понедельник ГПО пресекла 14 попыток нелегального проникновения в Латвию из Беларуси.

Всего в этом году пресечены попытки 304 человек незаконно перейти границу, а два человека были пропущены в Латвию по гуманитарным соображениям.

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