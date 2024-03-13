Фото и видео ⟩ Ринкевич вручил награду в номинации "Молодой музыкант года"

"Сегодня у нас праздник выдающихся достижений в латвийской музыке. Большая музыкальная премия обычно является ориентиром. Мы оглядываемся на прошлый год. Мы ценим то, что было сделано", - сказал Ринкевич, обращаясь к зрителям Латвийской национальной оперы.

"Но Большая музыкальная премия - это еще и искра для какой-нибудь новой идеи - чего-то нового и прекрасного. Я особенно рад, что сегодня вечером имею счастье и честь вручить награду в номинации "Молодой музыкант года". Это люди, которые уже являются достижениями. Это люди, которые уже начали свой путь в музыке. Однако достижения немыслимы без качественного образования, без безопасного образования и, хочу подчеркнуть, безопасной среды в школе, университете и на рабочем месте", - подчеркнул президент.

"Достижения в музыке - это упорный труд и обучение, поэтому я хочу сказать спасибо не только молодым талантам, но и всем, кто их поощрял: близким, учителям, слушателям и просто всем друзьям музыки".

"Дорогие друзья! Вы начинаете свой путь в музыке. Вы уже ярко сияете на небосклоне нашей латвийской музыки, но вам предстоит покорить еще много новых галактик. Пусть вам и в будущем сопутствует любовь публики, восхищение ваших коллег и, конечно же, признание критиков", - подытожил Ринкевич.

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