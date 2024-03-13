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Студенческий союз получил сигналы о домогательствах и в других университетах (1)

rus.tvnet.lv
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Сексуальные домогательства
Сексуальные домогательства Фото: ChameleonsEye/Shutterstock

Латвийский студенческий союз (LSA) получил сигналы о возможных случаях сексуальных домогательств и в других университетах, сообщил в программе Латвийского радио президент LSA Ален Александр Черня, который вступит в эту должность 9 апреля.

Латвийский студенческий союз ввел на своем сайте раздел, где можно анонимно или открыто сообщить о нарушениях в высших учебных заведениях, сообщил Ален Александр Черня.

Он заявил, что студенческий союз получил два заявления с момента введения этого раздела.

Черня сказал Латвийскому радио: "Мы, конечно, не можем быть уверены [в том, что подобных случаев нет в других местах]. После этого инцидента я участвовал в разговорах, в которых другие говорили о подобных ситуациях или слышали о них.

В том числе и в других университетах. Определенно я думаю, что это может стать более широкой проблемой". При этом он не назвал конкретных университетов.

В свою очередь Министерство образования и науки (МОН) призвало советы государственных высших учебных заведений собрать и представить информацию о порядке действий в случае нарушения академической этики в вузах, написала в Twitter министр образования и науки Анда Чакша.

Призыв последовал за информацией о предполагаемых сексуальных домогательствах к студенткам со стороны некоторых преподавателей Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса.

"Академическая среда должна быть примером для всего общества, отстаивая этические, моральные и правовые нормы", - сказала министр.

Министерство образования также призвало университеты регулярно организовывать образовательные мероприятия для студентов и сотрудников, посвященные вопросам академической этики и тому, как бороться с ее нарушениями в университете.

Ранее RUS TVNET сообщал, что в субботу, 9 марта, Латвийская музыкальная академия обратилась в Государственную полицию в связи с информацией о домогательствах преподавателей к студенткам.

Преподавателям, которые совершают подобные действия в отношении своих студентов, не место ни в академии, ни в латвийской музыке, заявил ректор Пранис.

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