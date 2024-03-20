Крик справедливости Илуты Лаце, возвращающей женщинам веру в себя

"Это было с классом. Мы поехали в Чехию, и там было все так интересно, что от восторга я даже не могла есть. Мне казалась, что я в другом мире. А когда вернулась, узнала, что красивую молодую женщину, которая присматривала за мной в детстве, убили, перерезав ей горло. У нее остался совсем маленький ребенок, убийц так никогда и не нашли. Помню свой внутренний крик: "Так нельзя! Что это такое? Где справедливость?".