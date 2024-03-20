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Крик справедливости Илуты Лаце, возвращающей женщинам веру в себя

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Илута Лаце - руководитель Центра ресурсов для женщин Marta
Илута Лаце - руководитель Центра ресурсов для женщин Marta Фото: Lita Millere/LETA

Во время учебы в средней школе Илута из Лимбажи впервые попала за границу.

"Это было с классом. Мы поехали в Чехию, и там было все так интересно, что от восторга я даже не могла есть. Мне казалась, что я в другом мире. А когда вернулась, узнала, что красивую молодую женщину, которая присматривала за мной в детстве, убили, перерезав ей горло. У нее остался совсем маленький ребенок, убийц так никогда и не нашли. Помню свой внутренний крик: "Так нельзя! Что это такое? Где справедливость?".

В возрасте 24 лет Илута Лаце основала Центр ресурсов для женщин Marta, которым руководит уже 25 лет. 

RUS TVNET продолжает серию интервью, цель которых - понять, как в Латвии появляются люди, которые готовы отстаивать свои убеждения и что-то создавать - не в политике, а в публичном пространстве, работая с обществом.

"Мама в свое время вышла замуж второй раз, и весь городок шутил, что у нее два мужа - все члены семьи сохраняли между собой дружеские отношения, некоторых это удивляло. Я к отцу после школы ходила делать уроки. Все вместе мы отдыхали у отчима на даче, я очень люблю это место - озеро, природа, фрукты-овощи из сада...

Когда маме исполнялось 50 (и как раз родилась ее внучка Рота, мой первый ребенок), семья затеяла большое празднование - отец отвечал за угощение, отчим - за музыку, участвовали все, и кому-то в городе казалось странным, что и бывший, и нынешний муж там, но нам всем было хорошо и весело".

Общество счастья, где каждый должен иметь свободу проживать свою жизнь по собственному образцу, а не по заказу других, Илута хотела строить еще ребенком.

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