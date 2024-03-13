Видео ⟩ В Саласпилсе задержан угонщик BMW X5. Он долго скрывался за границей

Как сообщалось, в ночь на 14 января прошлого года поступила информация об угнанном около жилого дома в Золитуде автомобиле BMW X5 2015 года выпуска стоимостью около 23 000 евро. В ту же ночь полиция обнаружила угнанный автомобиль на территории частного дома в Кекавском крае, где также находились детали от шести других угнанных автомобилей и устройство подавления сигнала, использованное при краже BMW X5.
Там же были обнаружены и конфискованы боеприпасы к огнестрельному оружию и большое количество нелегального алкоголя.
Той ночью угонщику удалось скрыться. Однако по подозрению в причастности к преступлению полиция задержала владельца территории у упомянутого частного дома. По данным полиции, он дал согласие на то, чтобы спрятать там машину, зная, что она угнана. BMW X5 вернули владельцу.
Продолжая работу по делу, сотрудники полиции также вычислили возможного похитителя BMW, и 7 марта этого года задержали его в Саласпилсе. Нарушитель скрывался от полиции и долгое время находился в другой стране.
Видео: Двор, на котором был обнаружен угнанный автомобиль
Задержанный 1986 года рождения и ранее уже попадал в поле зрения полиции за угон автомобиля.
В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело за угон транспортного средства. За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет, временное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы, либо штраф с конфискацией имущества или без таковой. Двое упомянутых мужчин признаны подозреваемыми по уголовному процессу. Подозреваемый, мужчина 1986 года рождения, взят под стражу.
Госполиция также завершила расследование в отдельном уголовном производстве в отношении собственника территории за незаконное производство, хранение или перевозку алкогольной продукции в больших количествах и приобретение, хранение, ношение, перевозку, передачу или сбыт огнестрельного оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов к огнестрельному оружию, высокоэнергетического пневматического оружия без соответствующего разрешения, а также за сбыт финансовых средств или имущества, полученных преступным путем, если это было сделано группой лиц по предварительному сговору.
Полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
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