Видео ⟩ В Саласпилсе задержан угонщик BMW X5. Он долго скрывался за границей

Там же были обнаружены и конфискованы боеприпасы к огнестрельному оружию и большое количество нелегального алкоголя.

Той ночью угонщику удалось скрыться. Однако по подозрению в причастности к преступлению полиция задержала владельца территории у упомянутого частного дома. По данным полиции, он дал согласие на то, чтобы спрятать там машину, зная, что она угнана. BMW X5 вернули владельцу.

Продолжая работу по делу, сотрудники полиции также вычислили возможного похитителя BMW, и 7 марта этого года задержали его в Саласпилсе. Нарушитель скрывался от полиции и долгое время находился в другой стране.

Видео: Двор, на котором был обнаружен угнанный автомобиль

Задержанный 1986 года рождения и ранее уже попадал в поле зрения полиции за угон автомобиля.