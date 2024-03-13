За десять лет старшеклассников и учащихся техникумов стало меньше на 11%

За последние 10 лет число учащихся в учреждениях основного и среднего профессионального образования сократилось на 11,1%, или на 3448 человек, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (CSP).
В то же время в связи со спросом на цифровые навыки растет число учащихся по программам естественных наук, математики и информационных технологий.
По данным CSP, в 2023/2024 учебном году в учреждениях профессионального образования обучаются 27 600 человек, что на 165 меньше, чем в предыдущем учебном году.
В 2023 году на программы профессионального образования поступили 10 900 учащихся, что на 3,3% или 347 больше, чем в предыдущем учебном году. Доля мужчин среди учащихся составляет 55%, женщин - 45%.
Наиболее востребованными программами были инженерные, производственные и строительные специальности, на которые поступило 4200 (38,2%) общего числа учащихся, а также программы, связанные с обслуживающей сферой - 2300 учащихся (21%).
Изменения на рынке труда за последнее десятилетие отражаются на выборе программ профессионального образования. Цифровые навыки становятся все более востребованными на рынке труда - по сравнению с 2013 годом количество учащихся на программах естественных наук, математики и информационных технологий увеличилось на 76%, или на 1402 человека. Почти такое же увеличение произошло на сельскохозяйственных программах - на 75,7%, или 629 учащихся.
Значительно снизился интерес к социальным наукам, коммерческим наукам и праву, где количество учащихся сократилось на 50,8%, или на 2158 человек. С 2013 года также снизился интерес к программам сферы услуг: число учащихся сократилось на 25,6%, или на 1989 человек.
В 2023 году обучение в учреждениях профессионального образования завершили 5900 человек, что на 2% или 120 человек меньше, чем в 2022 году. Количество выпускников в прошлом году было самым низким за последние 20 лет, сократившись по сравнению с 2003 годом на 53%.
В 2023/2024 учебном году программы профессионального образования предлагают 53 учебных заведения (41 профессиональное учебное заведение, 10 колледжей и две средние школы).
Треть учащихся (34,5%) учатся в шести крупнейших учебных заведениях - Рижском государственном техникуме, Рижском техникуме туризма и творческих индустрий, Огрском техникуме, Латгальском индустриальном техникуме, Рижском техническом колледже и Лиепайском государственном техникуме. Только в семи профессиональных учебных заведениях число учащихся превышает 1000 человек, в 22 учатся более 500 человек, а в 18 - менее 200.
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