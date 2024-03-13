За десять лет старшеклассников и учащихся техникумов стало меньше на 11%

В то же время в связи со спросом на цифровые навыки растет число учащихся по программам естественных наук, математики и информационных технологий.

По данным CSP, в 2023/2024 учебном году в учреждениях профессионального образования обучаются 27 600 человек, что на 165 меньше, чем в предыдущем учебном году.

В 2023 году на программы профессионального образования поступили 10 900 учащихся, что на 3,3% или 347 больше, чем в предыдущем учебном году. Доля мужчин среди учащихся составляет 55%, женщин - 45%.

Наиболее востребованными программами были инженерные, производственные и строительные специальности, на которые поступило 4200 (38,2%) общего числа учащихся, а также программы, связанные с обслуживающей сферой - 2300 учащихся (21%).

Изменения на рынке труда за последнее десятилетие отражаются на выборе программ профессионального образования. Цифровые навыки становятся все более востребованными на рынке труда - по сравнению с 2013 годом количество учащихся на программах естественных наук, математики и информационных технологий увеличилось на 76%, или на 1402 человека. Почти такое же увеличение произошло на сельскохозяйственных программах - на 75,7%, или 629 учащихся.