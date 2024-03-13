Видео ⟩ Женщина пересекла все полосы на самой оживленной улице Риги и вызвала ДТП

Плотное движение на улице Краста порой оказывается настоящим испытанием даже для закаленных водителей, поэтому аварии на этой рижской улице не редкость. Вот и в половине дня вторника, 12 марта, на обочине улицы были видны два разбившихся автомобиля - Audi и Volvo, которые попали в одну аварию.

"Я ехал по третьей полосе и пропустил ее. Она хотела быстро въехать, сразу через две полосы. В результате я ударил ее машину", - говорит водитель Audi Итало.

Итало вместе с двумя товарищами по команде возвращался с тренировки хоккейной команды Kurbads. "Не вовремя, буквально недавно машина покинула сервис. Есть и КАСКО, и OCTA", - рассказывает автомобилист.

К счастью, в аварии никто не пострадал. Разбившуюся Audi с места происшествия увез эвакуатор, а водитель Volvo смог покинуть место происшествия на своем автомобиле самостоятельно. Правда, перед этим водительскую дверь пришлось закреплять тросами, потому что закрыть ее до конца было невозможно.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

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